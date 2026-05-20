周興哲《永不失聯的愛》MV默默破億 晉級 5億神曲俱樂部

周興哲《永不失聯的愛》成第五首億級神曲。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「亞洲創作新天王」周興哲再度刷新華語樂壇紀錄，他的經典情歌《永不失聯的愛》前天在YouTube突破1億觀看，成為他的第五首破億MV，也正式晉升「5億神曲俱樂部」成員。

破億當下他在「高空中」，正飛往湖南長沙，準備參加《歌手2026》首發直播演出，下飛機後才得知喜訊，他又驚又喜：「真的很開心，也很感謝大家一路陪著這首歌長大。」

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目前周興哲已累積《你，好不好？》、《以後別做朋友》、《怎麼了》、《如果雨之後》與《永不失聯的愛》共5首YouTube破億神曲，其中更有3首突破2億觀看，《你，好不好？》更持續朝3億觀看邁進，長尾效應驚人。

而《永不失聯的愛》對周興哲更是意義非凡，是他新人時第一次嘗試擔任製作人的作品，首挑大梁獨力完成。當時歌曲推出後立刻受到大家喜歡，給了他很大的信心與鼓舞。對此，一手栽培支持他的星空飛騰主理人「法蘭姐」羅維君感性表示：「我一直相信年輕有才華的人需要機會。在現在每個人都能發表作品的時代，只有讓音樂更精彩、讓實力說話，就有機會完成夢想。」

正在備戰《歌手2026》直播首發的他，也難掩期待心情：「很高興也很興奮，可以跟這麼多優秀的音樂人同台競技，我會盡最大努力，剩下的就交給觀眾們決定。」

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