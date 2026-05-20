秀蘭瑪雅第17度拚台語歌后 《鐵心肝》謙稱沒信心

秀蘭瑪雅第17次入圍金曲獎最佳台語女歌手，要力拚第二座台語歌后大獎。（記者潘少棠攝）

17度入圍紀錄輝煌 撂話減肥走紅毯 許願明年辦個唱

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后秀蘭瑪雅今年以專輯《鐵心肝》角逐第37屆金曲獎最佳台語女歌手，創下累計17次入圍的輝煌紀錄，期待能夠二封台語歌后。昨受訪她謙稱自己是「陪榜王」，「我在第15屆得過一次，後來入圍11次都連續槓龜，所以問我有沒有信心，我是沒有的。」長達5年多沒發片，這些年她因為內分泌失調發福，去年還歷經父親過世的憾事。

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秀蘭瑪雅現身記者會受訪，透露這次在專輯捨棄擅長的R&B，改走傳統台語的曲風，很感動能獲得評審們的青睞，「因為我想讓大家學得會，不然每次人家都說瑪雅的歌都不會唱！」這些年秀蘭瑪雅沒有推出新歌，商演及活動邀約仍不間斷，她霸氣笑認早已「財富自由」，只是表演還是最大的興趣，正在計畫明年能舉辦個人演唱會。

秀蘭瑪雅受訪也透露，這些年身體出狀況，因為內分泌失調導致體重暴增，一度胖到66.9公斤，還出現高血壓及水腫等問題。她放話這段時間要努力減肥，希望能以絕佳狀態走金曲紅毯，她聽說白冰冰打算端出「老奶奶」參加金曲，忍不住笑說：「我以前該露的都露過了，不要逼我們家的『少奶奶』出來，我怕大家不想看。」

昨天秀蘭瑪雅戴著1克拉的鑽戒現身，對此她低調表示還沒結婚，身邊只有「好朋友」相伴，解釋鑽戒其實是已故乾媽所贈的禮物，她打算戴著參加金曲獎當成幸運物。談到去年父親離世，挺過父喪的秀蘭瑪雅說道：「我是很豁然的，爸爸滿長壽。」透露父親的後事辦得非常圓滿，長眠於新竹軍人公墓，「我聽法師說祂們在那邊不會寂寞，有很多祂的鄰居，打牌不會缺人啦。」

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