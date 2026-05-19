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娛樂 最新消息

〈人物專訪〉神木之島導演哀怨發文搞砸了 意外救票房

《神木之島》帶領觀眾探索台灣山林之美。導演李香秀（右圖,記者廖俐惠攝）否認賣慘救票房，強調只是抒發心情。（神木之島提供）《神木之島》帶領觀眾探索台灣山林之美。導演李香秀（右圖,記者廖俐惠攝）否認賣慘救票房，強調只是抒發心情。（神木之島提供）

《神木之島》記錄拋繩發射作業。（神木之島提供）《神木之島》記錄拋繩發射作業。（神木之島提供）

記者廖俐惠／專訪

《神木之島》帶領觀眾一起探索台灣山林之美，無奈票房成績不理想，讓快燒光23年退休金的導演李香秀發文直呼「搞砸了」，沒想到卻意外吸引許多觀眾進電影院支持，成功扭轉頹勢，使李香秀感動不已。

陸續花費破千萬 沒錢沒門路宣傳

李香秀指出，《神木之島》耗時5年拍攝，體制內的成員並不多，她不但要擔任空拍師，剪輯也得親力親為，甚至沒找助理。在不計算人力、時間成本的情況下，其實前前後後就花了破千萬，就算拿了文化部補助，也依舊不夠，更不用肖想拿80萬至100萬找發行商行銷宣傳，連找記者也沒門路。

紀錄片要賣座不容易，不過李香秀眼見上映第一天，某間戲院票房成績掛鴨蛋，讓她心情盪到谷底，自暴自棄希望電影乾脆趕快下片，卻又不捨歷經5年、砸下千萬拍攝的《神木之島》竟這樣被埋沒 ，因而上網抒發心情。沒想到引發熱烈迴響，讓李香秀始料未及，自嘲臉書平常觸及率很低，怎麼可能有人關注，否認賣慘。

網路發文迴響熱烈 觀眾進戲院支持

如今部分小廳的場次開始出現近滿座的狀況，李香秀想對觀眾表達感謝，「都是靠大家的熱情 ，我覺得蠻暖的、很窩心。」她在製作後期有收到兩個基金會的贊助，一解燃眉之急，票房已經不是最重要的考量，「而是我們花了那麼多心血，冒著生命危險，日以繼夜剪出來的，我希望你們看到大銀幕上的大山、大樹。」

李香秀強調，她知道這部片子會留下來10年、20年，作為一個完美主義者，無法接受自己草草交差。她也希望，「我愛我那小小多山的國家」不要淪為口號，而是大家以行動支持，「這部片子拍完不是我的，是台灣人的。」《神木之島》現正熱映中。

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