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娛樂 最新消息

石知田拍男公館 停機3個月狂做春夢

羅宏正（左起）、石知田、張立昂、吳思賢、陳奕和周予天在《男公館》是各有特色的男公關。（記者陳奕全攝）羅宏正（左起）、石知田、張立昂、吳思賢、陳奕和周予天在《男公館》是各有特色的男公關。（記者陳奕全攝）

 

周曉涵（左起）、邱偲琹、邵奕玫和任容萱在《男公館》都有關鍵演出。（記者陳奕全攝）周曉涵（左起）、邱偲琹、邵奕玫和任容萱在《男公館》都有關鍵演出。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳奕昨出席自製並參與演出的新戲《男公館》首映會，戲裡一票「男公關」石知田、張立昂、周予天和羅宏正等人也現身。石知田為演出粉紅泡泡的感情戲，和女友「停機3個月」來醞釀情緒，反虧陳奕：「開鏡那天，他和老婆也『開機』。」陳奕後來解釋醫生回推老婆受孕日，恰巧是這齣戲開鏡當天。

羅宏正不知停機可找回戀愛感

石知田過往沒拍過偶像劇，導演要求他演出「有愛的感覺」，因此他決定從生理下手，笑說：「停機可讓自己隨時都有興奮的感覺。」並坦言停機那段時間容易做春夢。交往8年的女友怎看待這件事？他解釋女友是攝影師，那陣子剛好日本、印度工作，也能體諒他有「職業道德」。

接著問其他男生是否也用這招來演戲？吳思賢回：「若要停機3個月，我不會接。」張立昂則笑而不答，而羅宏正聽聞瞪大眼睛回：「我第一次知道停機可以找回戀愛的感覺。」

陳奕戲中飾演精蟲衝腦的男人，和王彩樺等5人有床戲畫面，他打趣稱這是這輩子最後一次尺度大的戲，因為老婆警告他如今是已婚身份，要對老婆和女兒尊重。

男公館6帥狂操體能 甩肉25公斤

陳奕也指出男公關團戲裡都會各自展露好身材，因此拍戲前瘋狂健身3個月，6人共減25公斤、44%體脂肪，最精壯時人均只有9％體脂肪，其中陳奕和張立昂瘦最多。陳奕當時吃膩雞胸肉，後來甚至打成泥吞掉；羅宏正搭商務艙時拒絕牛排餐，只能為了肌肉幽幽吃代餐。

此外，任容萱客串演出到男公關店消費，後來欠高利貸只好當酒家女的客人，她和陳奕2012年就因拍戲變好朋友，幾年前聽聞陳奕要拍戲，義不容辭說：「就算演客人，也要軋一角！」這回為了演出，她還特別上表演課，問她戲外也像角色容易暈船嗎？她哈哈大笑回：「現在有盡量保持理性。」《男公館》將於5月15日在NETFLIX、愛奇藝上線。

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