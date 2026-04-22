許富凱父親節攻蛋下午開唱 刪新歌怕淚崩

許富凱選在父親節下午開唱，開始調整作息。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌王」許富凱即將二度攻蛋，他笑說這幾年都在母親節開唱，怕爸爸們會抗議，所以這次選在父親節舉辦演唱會，會不會擔心在台上想到爸爸爆哭？他感性表示：「所以我刪掉了自己寫的新歌。」就怕觸景傷情，要不要留位置給爸爸？他直言不需要，表示爸爸生前就坐不住，「他會滿場飛」。

許富凱昨舉辦「台新銀行許富凱一五一拾台北小巨蛋演唱會」記者會，呼應名稱選在父親節的下午3點10分開唱，粉絲聽完演唱會後，還來得及去吃節日大餐，不過他得開始調整作息，笑稱要向天后蔡依林看齊，晚上9點半就睡覺。

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他坦言睡眠品質不好、有睡眠障礙，這陣子練習晚上12點就上床，躺下去卻完全睡不著，只好起來煮水煮蛋，當成隔天早餐，他強調不想靠藥物，認為應該是心理因素，「腦袋一直在轉」。談到感情近況，許富凱打趣自己都睡不好了，「如果有對象會更睡不好，不要徒增麻煩。」已經空窗十多年。

此外，他也被發現清瘦一圈，透露近期大概瘦了3公斤，目標是減到61公斤，除了勤喝蔬菜湯，也會定時去針灸臉，希望有拉提的作用，他比較抗拒醫美，不能接受在臉上打東西。

他預告這次的演唱會造型有驚喜，遠從日本買回來的服裝，每一套都很「重量級」，唱完可能會虛脫，治裝費花了約百萬，是否需要特別練肌肉？許富凱表示不想要身材變太厚，目標是精實一點。門票4月29日中午12點在寬宏售票系統以及全台萊爾富、OK便利商店開賣。

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