何潤東打造穿越愛情 泰版學霸變台味戀人

曹佑寧（左起）、何潤東、茱蒂蒙瓊查容蘇因、陳昊森與蔡程俊合作新戲《對你心動的預言》。 （記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘導演何潤東昨率泰星茱蒂蒙瓊查容蘇因，以及陳昊森、曹佑寧、蔡程俊出席TVBS、新傳媒合作戲劇《對你心動的預言》記者會，茱蒂蒙過去拍電影《模犯生》在全球走紅，這回為了講一口台灣腔中文，努力學了1年，受訪時她不時用中文回答問題，像是喜歡台劇《流星花園》，看得出相當真誠。

何潤東提到這個劇本籌備2年，這回找茱蒂蒙來拍戲，是因她氣質與眼神打動人心，「後來她得艾美獎最佳女主角，證明我們眼光沒有錯。」茱蒂蒙除了有95％中文台詞，戲裡還上演穿越橋段，男友從曹佑寧變成陳昊森。

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談到和2男相處，她讀本時對曹佑寧的角色很有感覺，曹佑寧則被茱蒂蒙雙眼直盯著的氣勢嚇到，後來茱蒂蒙數度讀本讀到哭，演技讓他相當感動。

但茱蒂蒙提到曹佑寧私下比較內向，因此她反倒和陳昊森有話聊。陳昊森立刻說自己努力向茱蒂蒙介紹「台灣諧音梗笑話」，像是問她「世界上最棒的運動是什麼」，答案是棒球，因為「沒有任何運動有棒球棒」，他苦笑說現場大家哈哈大笑，只有茱蒂蒙滿頭問號。

此外，曹佑寧過去是棒球國手，這回要演出籃球員，何潤東第一句話就要他「練壯就好」，曹佑寧為此狂練籃球之外，還猛練肌肉。何潤東分享過去練肌肉，一天吃10碗白飯配瘦肉，曹佑寧聽聞傻眼說：「我從沒有吃這麼多過，一餐最多2碗，10碗是辦桌的量嗎？」

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