許瑋甯解鎖老闆身分 領軍火女團狂飆演技

許瑋甯（右二）領軍旗下李沐（左起）、陽靚、湯詠絮拍攝形象照。

（時間軸製作所提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕許瑋甯解鎖新身分，不再只是顧好自己的演員，現在更要肩負帶領夥伴的重任。她創立的新公司取名「時間軸」，旗下演員全是實力派，除了她自己，還有北影影后陽靚、金鐘女配李沐，以及金馬潛力新人湯詠絮，4人累計入圍金鐘、金馬、北影的次數高達20次，共集結7獎座，可說是演技戰力爆表。

有趣的是，這4位女神合體拍形象照時，意外發現大家全都是火象星座！李沐是射手座，另外三位全是8月的獅子座，這支「火象Family」一拍即合。許瑋甯更是老闆魂上身，從妝髮定調到拍攝動作指導全都親力親為，她感性表示：「希望我們成為彼此的好隊友，一起往前走下去，沒有對手，只有夥伴。」

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許瑋甯目前正忙著拍新片《至少還有月光》，她坦言切換到老闆身分轉變極大，現在腦子裡想的都是如何幫夥伴找好角色，笑說忙到「腦子會沒有空檔」。她對旗下藝人評價極高，誇陽靚努力、讚李沐核心穩定，也看好湯詠絮的內在力量，期許大家在演藝路上互為支柱。

加入新東家的李沐與陽靚也紛紛表態，會好好享受每一刻並活在當下；年紀最小的湯詠絮則害羞感謝老闆的信任。許瑋甯霸氣總結：「沒有對錯，只有溝通；沒有對手，只有夥伴。」看來這股「火女」勢力準備要在演藝圈燒出一片天了。

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