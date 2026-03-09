白冰冰母雞帶小雞 時刻叮嚀主動跑跳碰

白冰冰（右）與陽帆搭檔多年，也一起帶出許多優秀後輩。（記者潘少棠攝）

記者林欣穎／專訪

演藝圈競爭激烈，如今坐鎮民視《超級冰冰Show》的白冰冰，早已是觀眾心中的綜藝天后，但她始終記得，自己也曾站在隊伍後排，等著鏡頭掃過的那一刻。

她感慨提到，錄製除夕特別節目大開場時，後方總是「大堆頭」藝人排排站，「有些人整場錄完，可能一句話都沒說，鏡頭有沒有掃到也不知道。」高跟鞋穿了又脫、脫了又穿，只為那幾秒畫面，「我都在想，當年我是怎麼拚到現在的？站在我後面的這些大牌、中牌、小牌演藝同仁們，要到什麼時候，才能站到第一排？」

請繼續往下閱讀...

正因為走過，她對後輩的要求特別嚴，白天上工就素顏進棚，邊化妝邊盯場隨時給建議，幾乎沒有下班時間的她，就連晚上時間也都拿來設計節目，若還有一點「Me Time」，就是追劇學習，她自嘲是老不死的「仙女」，玩笑話背後，其實是對舞台的拚命三郎精神。

她也叮嚀台一線與郭忠祐、蔡家蓁，別只當被動綠葉，「要主動補缺，別讓場面冷掉，想清楚自己的強項。」在演藝圈打滾多年，她把人生比喻為白開水，酸甜苦辣得自己調配，更感性表示：「媽媽帶著你學步，你要自己跑啊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法