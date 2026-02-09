自由電子報
娛樂 最新消息

金在中撩粉 大玩角色扮演

金在中昨在台北國際會議中心與千名粉絲同歡。（記者王文麟攝）金在中昨在台北國際會議中心與千名粉絲同歡。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕金在中昨在台北國際會議中心與千名粉絲同歡，他大玩角色扮演，一下子化身Babies（粉絲名）的「專屬甜蜜男孩」，一下子用中文稱自己是「完美男人」，接著又戴上聽診器為粉絲們治病，撩粉說「妳有病，因為妳的眼睛只看得到我」，笑翻全場。

金在中撩粉 大玩角色扮演金在中在台上玩夾娃娃機，接受指令。
（記者王文麟攝）

金在中開場帶來《Maze》、《Just Another Girl》等歌曲，台粉們感謝金在中的到來，金在中則回應：「是我要感謝你們才對。」現場準備了夾娃娃機，金在中玩得不亦樂乎，他夾到了要變身為「專屬甜蜜男孩」的指令，因此戴上紅色的可愛髮箍，走到台下為粉絲發放小禮物，讓全場陷入瘋狂。

之後他化身為醫師，為現場粉絲看診、給出處方箋，金在中先是對著鏡頭三度哈氣，並畫出一個愛心，笑說：「但你的病情會更加惡化。」後來兩位粉絲都舉手稱「我有病」，向前給金在中聽診，一個病情嚴重到腦子裡只有金在中的聲音，被金在中診斷出「無藥可救」，一個快要失去視力了，因為粉絲只看得到金在中，金在中裝作無奈地說：「唉～就只知道我的女人！」笑果十足。

