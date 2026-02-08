世紀血案惹議道歉 製作公司承認未知會林義雄 演員同步切割致歉

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏日前出席《世紀血案》記者會，態度以及發言引發爭議。

（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠、蘇永耀／台北報導〕電影《世紀血案》內容涉及1980年的「林宅血案」，不但未通知受害者家屬林義雄，且眾演員在記者會上態度輕率，引來抵制潮。對此，製作公司昨發表聲明道歉，坦言確實沒有在第一時間通知林義雄。

電影《世紀血案》製作公司聲明道歉，承認未在第一時間知會受害者家屬林義雄。（資料照）

回顧整起事件，《世紀血案》在2月1日舉行殺青記者會，寇世勳、簡嫚書、李千娜、楊小黎及夏騰宏一同出席，寇世勳聲稱劇本沒有強烈的意識形態，楊小黎直呼有種福爾摩斯、華生辦案的快感，李千娜則表示「它如果重啟，可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重」，相關言論加上受訪時的態度都遭到網友撻伐。

事後，楊小黎、簡嫚書及李千娜都發出聲明道歉，她們對此都相當後悔、深刻反省中，且都強調事先對於劇組未獲當事人授權一事不知情，楊小黎稱如果拍攝前就清楚狀況，會直接拒絕演出，簡嫚書稱不會再參與電影的後續工作，李千娜則是宣布將捐出客串4天的片酬給林義雄創辦的慈林基金會。

飾演林義雄的夏騰宏則表明，在拍攝合約當中，製片方載明「已保證取得本片的合法授權」，後續才得知製片方未取得林義雄同意即拍攝。他也反省自己不該被動等待劇組聯絡，對於自己依賴劇組的錯誤判斷向林義雄道歉。

飾演施明德的黃河昨也透露，其實有向劇組表明，希望能拜訪施明德家屬，但得到「家屬不希望接受採訪與拜會」的回應，基於對劇組的信任，選擇尊重家屬不願被打擾的心情，如今他坦言處事不周，就算有合約保證，也應該再次確認。

對於一連串的爭議，製作公司發出聲明，對於產生的困擾表示歉意，他們強調絕無對林義雄不敬之意，「未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」

製片郭木盛受訪表示，電影進度照常進行，屆時再邀集記者觀看，就知道電影內容與外界所說的是兩碼子事。對於未通知林義雄一事，製片郭木盛解釋，其實飾演林義雄的夏騰宏戲分不多，劇組本來想拍完再通知林義雄，不過如今已經聯繫慈林基金會。

立委林楚茵批中國人+中資 重寫台灣歷史

《世紀血案》爆爭議，民進黨立委林楚茵昨於臉書直指，該片導演徐琨華，被揭露是當年警總發言人徐梅鄰的後代。製片商「費思兔」資本額僅3萬元，負責人蘇敬軾曾任中國肯德基掌門人、百勝全球副主席、中國事業部主席兼首席執行官，之前投資電影《幻術》扭曲319槍擊案。她認為，此事最可怕的，是「中國人＋中資」正在重寫台灣歷史。

