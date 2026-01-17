胡瓜與民視改單集計酬 沒續約不言退-台語唱將助陣 最強大主持陣容升級

胡瓜目前以單集計酬方式與民視合作，否認外界盛傳的續約與退休傳言。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕華視《週末最強大》昨開棚錄影，主持群胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲合體亮相，節目宣布曾心梅、邵大倫、林俊逸正式成為班底，李千娜則現身力挺，預告將加入3月的《鑽石舞台之夜》演出。面對節目聲勢看漲，歐漢聲開玩笑問：「菲哥會不會復出？」胡瓜笑回張菲過著「閒雲野鶴」生活，無暇現身螢光幕。

《週末最強大》昨開棚錄影主持群陣容升級，歐漢聲（左起）林俊逸、曾心梅、胡瓜、陳亞蘭（右起）、邵大倫聲勢浩大，李千娜（右三）為特別來賓。 （記者陳奕全攝）

胡瓜也藉機回應與民視之間延燒多時的合約風波，他直言民視尚未找他簽約，目前採單集計酬方式合作，放話要民視「盡量用錢來污辱我。」直指外界盛傳他要求調漲主持費的說法並非事實，至於先前寄出存證信函一事，胡瓜也再次澄清，僅是提醒合約於1月底到期，從未表達不再主持，更否認退休傳言。

談及今年除夕節目變動，胡瓜解釋，去年因在華視節目收視表現不錯，曾被詢問是否留下來製作除夕內容，但尚未定案之際，民視也再度邀請回歸，強調《綜藝大集合》不能沒有他。他表示，華視高層許可他錄製《大集合》除夕運動會時段，未料後續華視想延長他除夕主持時段，考量到與民視的承諾，最後選擇退出除夕主秀，改由《天才衝衝衝》接手，今年專心打好週末戰場。

