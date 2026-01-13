陳美鳳曬辣肉陽帆害羞 胡瓜續約民視傳有轉圜

民視除夕節目《民視第一發發發》由郭忠祐（左起）、白家綺、陽帆 、白冰冰 、陳美鳳 、侯怡君 、阿翔 、賴慧如 、籃籃共同主持。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕民視除夕節目《民視第一發發發》今年再度由陳美鳳領軍，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃及郭忠祐共同主持。日前節目錄製百人大開場，豪華陣容彷彿拉斯維加斯大秀般華麗。而胡瓜因與民視合約久談未果，去年底表態不續約、將告別《綜藝大集合》，不過這次除夕他在民視仍有運動會單元，昨也傳出與電視台有「復合」跡象，有望續掌節目。

錄影當天，陳美鳳穿著一襲低胸黃色禮服辣秀魔鬼身材，讓陽帆害羞直呼眼睛不知道要看哪。陳美鳳神祕預告，將會與一位大咖偶像歌手帶來很特別的唱跳表演，白冰冰則表示她與陽帆會在歌舞單元帶來精彩舞蹈；阿翔、賴慧如以及籃籃除了舞蹈表演，也會跟胡瓜在「明星運動會」把歡樂帶給大家。

「百人大開場」由10位富邦啦啦隊帶來熱力四射開場舞，以及阿翔、郭忠祐搭檔王瞳、賴慧如等人的熱舞橋段，還有白家綺帶領吳東諺等眾星一同帶來火辣的「瘋馬秀」，光是舞蹈就動員將近50位，豪華大陣仗要讓觀眾看得過癮。

胡瓜去年已表態不與民視續約，原訂在1月底錄完最後一集《綜藝大集合》。不過昨傳出雙方已有新共識，民視副總許念台受訪時也說樂見其成，並表示：「（胡瓜）會繼續主持。」但胡瓜低調未做正面回應，後續動向看來仍是未定數。

