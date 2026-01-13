自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳美鳳曬辣肉陽帆害羞 胡瓜續約民視傳有轉圜

民視除夕節目《民視第一發發發》由郭忠祐（左起）、白家綺、陽帆 、白冰冰 、陳美鳳 、侯怡君 、阿翔 、賴慧如 、籃籃共同主持。（民視提供）民視除夕節目《民視第一發發發》由郭忠祐（左起）、白家綺、陽帆 、白冰冰 、陳美鳳 、侯怡君 、阿翔 、賴慧如 、籃籃共同主持。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕民視除夕節目《民視第一發發發》今年再度由陳美鳳領軍，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃及郭忠祐共同主持。日前節目錄製百人大開場，豪華陣容彷彿拉斯維加斯大秀般華麗。而胡瓜因與民視合約久談未果，去年底表態不續約、將告別《綜藝大集合》，不過這次除夕他在民視仍有運動會單元，昨也傳出與電視台有「復合」跡象，有望續掌節目。

錄影當天，陳美鳳穿著一襲低胸黃色禮服辣秀魔鬼身材，讓陽帆害羞直呼眼睛不知道要看哪。陳美鳳神祕預告，將會與一位大咖偶像歌手帶來很特別的唱跳表演，白冰冰則表示她與陽帆會在歌舞單元帶來精彩舞蹈；阿翔、賴慧如以及籃籃除了舞蹈表演，也會跟胡瓜在「明星運動會」把歡樂帶給大家。

「百人大開場」由10位富邦啦啦隊帶來熱力四射開場舞，以及阿翔、郭忠祐搭檔王瞳、賴慧如等人的熱舞橋段，還有白家綺帶領吳東諺等眾星一同帶來火辣的「瘋馬秀」，光是舞蹈就動員將近50位，豪華大陣仗要讓觀眾看得過癮。

胡瓜去年已表態不與民視續約，原訂在1月底錄完最後一集《綜藝大集合》。不過昨傳出雙方已有新共識，民視副總許念台受訪時也說樂見其成，並表示：「（胡瓜）會繼續主持。」但胡瓜低調未做正面回應，後續動向看來仍是未定數。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中