娛樂 最新消息

金唱片登大巨蛋 邀蔡依林 許光漢頒獎

蔡依林擔任金唱片頒獎人，屆時是否會表演仍是未知數。（資料照，記者潘少棠攝）蔡依林擔任金唱片頒獎人，屆時是否會表演仍是未知數。（資料照，記者潘少棠攝）

JENNIE CORTIS等18組超強卡司來台表演

許光漢是韓國最知名的台灣藝人，將擔任金唱片頒獎嘉賓。（資料照，記者王文麟攝）許光漢是韓國最知名的台灣藝人，將擔任金唱片頒獎嘉賓。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國《第40屆金唱片頒獎典禮》將在明年1月10日首度移師臺北大巨蛋舉行，昨天宣布許光漢和屆時剛完成大巨蛋演唱會的蔡依林擔任頒獎嘉賓，作為地主代表迎接18組超強卡司來台演出。

韓國頒獎典禮紛紛來台舉行，甫落幕的AAA頒獎典禮請來林俊傑表演，而金唱片則是邀請台灣天后蔡依林以及許光漢，蔡依林曾在2015年應韓國MAMA邀請登台演出還獲獎，當時她率領一眾穿著高跟鞋的性感男舞者表演《Play我呸》，震驚台下的韓國藝人，更掀起韓國網友熱議，被大讚根本就是「來踩場」，事後還傳出表演影片被下架的傳聞，討論度不斷。

許光漢以台劇《想見你》在韓國爆紅，已是當地著名的台灣男神，前年不但與李帝勳搭檔在百想藝能大賞頒獎，去年還演出韓劇《無路可走：輪盤賭》與多名韓星同場飆戲，是近年來進軍韓國最為成功的台灣藝人。此次金唱片移師台灣舉行，會找許光漢當頒獎嘉賓似乎也在意料之中。

頒獎嘉賓還包括宋仲基、安孝燮、邊佑錫，表演嘉賓則有BLACKPINK成員JENNIE、CORTIS等18組超強卡司，JENNIE相隔7年再度亮相金唱片，獻給台北大巨蛋，而最強新人CORTIS在AAA的表演掀起轟動，明年將再次來台，令人期待。門票將於12月13日於ibon售票系統全面啟售。

