娛樂 最新消息

西島秀俊讚桂綸鎂優秀 期待開嗑台灣甜食

西島秀俊（左）昨和桂綸鎂一同出席《最親愛的陌生人》金馬影展閉幕片首映，笑說最想大啖甜食。（記者潘少棠攝）西島秀俊（左）昨和桂綸鎂一同出席《最親愛的陌生人》金馬影展閉幕片首映，笑說最想大啖甜食。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕2025年金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》昨晚在台首映，導演真利子哲也、日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂齊聚亮相。西島盛讚桂綸鎂演技自然，「她有拉著我，看到她表演，我也會很自然」；桂綸鎂則回應，是西島一路支持她，「他就像大樹一樣，永遠接住我，很高興和導演還有西島先生一起創造了意義非凡的電影！」

片中西島與桂綸鎂飾演夫妻，形容對方不只演技突出，「身為人也是非常優秀的，拍攝過程度過了幸福時光。」桂綸鎂則說西島是個溫暖的前輩，「常常不吝嗇給予鼓勵、給我很多的稱讚」，讓她在情緒強烈的戲後受到安定。西島也回讚桂綸鎂，「看到她全心全意投入，不由自主會想跟她說『妳非常棒』，而且她一次比一次好。」

談到夫妻默契建立，西島說兩人僅在美國拍攝時交流角色概念。桂綸鎂閒暇時常看偶戲，「每天很期待去現場跟大家交流」。西島則說相較於桂綸鎂，自己都跑去吃甜食，最後笑言「也很期待在台灣大吃甜食！」《最親愛的陌生人》將於2026年1月16日在台上映。

