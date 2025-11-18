自由電子報
娛樂 最新消息

張信哲曾在巴黎掉護照 未來式華麗開唱預告東京見

張信哲曾在巴黎掉護照 未來式華麗開唱預告東京見張信哲特地打造新造型，燈光一照宛如走上伸展台。
（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「情歌王子」張信哲2025「未來式 Our Story」世界巡迴最終站選在浪漫之都巴黎，他特地換上紫色毛料西裝外套搭配白色長版蕾絲緞花襯衫的新造型，舞台燈一照宛如伸展台走秀，為今年度劃下最華麗句點，

張信哲曾在巴黎掉護照 未來式華麗開唱預告東京見張信哲「未來式Our Story」2025最終站唱到巴黎，他分享難忘的掉護照回憶。
（潮水音樂提供）

演出尚未開始，場外早已萬頭鑽動，來自歐洲多國的粉絲集結，張信哲以法文「Bonsoir！（晚安）」與歌迷問好，大讚：「你們的熱情讓巴黎的天氣都變好了！」還撒嬌抱怨：「你們讓我好熱啊！」

他也談起與巴黎的情感牽連，透露對巴黎最深刻的記憶，是當年離開巨石唱片，準備自組工作室品牌時，因各家唱片公司發起搶人大戰，讓他決定暫時擱下紛擾，給自己放兩個月假，獨自到法國流浪沉澱，催生出生平第一次的巴黎之旅。

那兩個月，他幾乎都待在巴黎，「每天不是在博物館，就是在去博物館的路上」，最難忘的是某天參觀完凡爾賽宮後，在返程火車上不慎遺失護照，補辦過程成為他永生難忘的巴黎記憶，回到這裡開唱，對他別具象徵意義，「像是人生重新啟動的地方」。

演唱會後段進入情緒巔峰，張信哲深情說：「這是我們2025的最後一站。對我本人，還有我們所有團隊來說，都是非常值得紀念的地方。」壓軸神曲《愛如潮水》掀起全場大合唱，就在尾奏落下、大家正準備接受告別事實時，張信哲神來一筆說：「我們，東京見。」瞬間又引爆尖叫聲，預告了2026海外巡迴的開端。

