《人物專訪》陳澤耀擁7名車 YouBike代步

馬來西亞演員陳澤耀在愛奇藝影集《監所男子囚生記》飾演背負債務的菜鳥管理員，展現硬派體格。私下他是健身達人、運動狂，也是「寵妻魔人」。提到即將臨盆的太太雲鎂鑫，他感謝她為求子辛苦打排卵針，也曾因酸民留言太超過而為她反擊，透露夫妻計畫明年底再拚第二胎。

準奶爸寵妻奉上財務大權 獲准養「小老婆」

陳澤耀當爸倒數，難掩幸福。他表示保密寶寶性別是尊重太太的低調作風。談到太太做試管時情緒波動、身體腫脹，他在廣州拍戲也每天視訊陪伴。有次太太分享翻唱影片遭酸「腫了一圈」，他立刻護妻反嗆：「你根本不知道她現在什麼狀態。」坦言自己個性衝，認為「你不禮貌，我也不需要跟你講禮貌」。

兩人從交往到結婚已長跑9年，起初因登山熟識，2017年他來台宣傳電影、她來參加越野馬拉松，便相約見面，感情升溫。陳澤耀笑說：「然後就被她騙了。」回馬來西亞後主動約她看電影、告白。

至於何時認定彼此？陳澤耀害羞表示，當年兩人在台灣都靠YouBike代步，覺得能一起騎車、一起去想去的地方很難得。兩人都熱愛戶外、運動，話題也契合，雖是相差4歲的姐弟戀，「我就認定是她了」，這幾年兩人互相扶持、彼此鼓勵，「所以就走到今天，很感激」。

談到如何維持婚姻中的信任，陳澤耀表示已將手機Face ID和所有帳號密碼全數開放給太太，家中財務也由太太掌管，夫妻還有共同帳戶。認為信任是日積月累的。他平時只要有空就往朋友車庫跑，醉心於改車、修車，身邊幾乎都是年長男車友，與異性相處也懂得拿捏。

身為「愛車狂」，陳澤耀坦言沒買房，錢全花在賽車上，名下有7台車，包括2台AE86。雖然老車不貴，但養車成本高，面對寶寶即將出生，被問是否考慮賣車？他直言捨不得這些「小老婆」，幸好太太也支持，還跟他說：「AE86絕對不能賣。」但因老車沒有ISOFIX（嬰兒座椅卡扣），他想添購休旅車載小孩，但太太嫌他車太多不答應，最後談妥等生第二胎再買，他說主要考量太太的年紀，「再晚生會比較辛苦」，夫妻預計明年底備孕、後年迎接二寶。

