玄彬笑喊「我很帥」香港掀暴動 朱智勛驕傲自帶皇帝體格

玄彬出席2025年Disney+ 原創內容發布會宣傳韓劇《韓國製造》，笑說看點就是自己很帥。（Disney+ 提供）玄彬出席2025年Disney+ 原創內容發布會宣傳韓劇《韓國製造》，笑說看點就是自己很帥。（Disney+ 提供）

記者許世穎／香港報導

2025年Disney+ 原創內容發布會昨日在香港盛大舉行，邀集來自14個地區400位媒體共襄盛舉。近年韓國原創作品已成為Disney+ 亞太區一大主力，不少韓國男神女神齊聚一堂。玄彬和鄭雨盛合體為犯罪影集《韓國製造》造勢，玄彬更妙語說該劇看點全是「因為我很帥」，逗得現場超開心。

申敏兒（右起）、朱智勛、李世榮一同宣傳新劇《再婚皇后》。（Disney+ 提供）申敏兒（右起）、朱智勛、李世榮一同宣傳新劇《再婚皇后》。（Disney+ 提供）

朱智勛驕傲自帶皇帝體格 李棟旭撂英文回歸《殺人者2》

口碑動作韓劇《殺人者的購物中心》推出第2季，導演李權率領李棟旭和金慧峻一同出席，李棟旭霸氣登台，一上場便用英文表示「我們回來了！」坦言拍攝第2季導演壓力很大，更打趣表示：「反正戲份最多的是智安（金慧峻），所以就放寬心去拍了。」

奇幻韓劇《再婚皇后》主演申敏兒、朱智勳與李世榮一同出席，該劇改編自全球點閱突破26億的熱門網漫與網路小說，申敏兒表示很好奇這部作品會如何被改編成電視劇，但不諱言「既擔心又期待」。朱智勛飾演東大帝國皇帝，笑認體格條件和角色很相似，「差別是，可惜我沒有他那麼大的權力和財力！」

男神池昌旭除了與在韓劇《操控遊戲》一同飆戲的D.O.都敬秀同框造勢，另外也和日本人氣女星今田美櫻一同曝光日韓合作影集《Merry Berry Love》（暫名），兩人將在劇中上演跨國浪漫愛情。韓劇《賭金》主演朴寶英則和金聖喆、李賢旭聯袂上台，朴寶英表示，劇中將展現出她過去少見的一面，「劇中有許多逃亡戲，也會全身沾滿泥巴。」

