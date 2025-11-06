張惠妹台東跨年 號召歌手返鄉接力唱

張惠妹將回台東跨年，陪大家迎向新年。（台東縣政府提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕相隔5年，天后「阿妹」張惠妹今年跨年要再次回到家鄉台東和粉絲狂歡，她開心笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！」男友Sam也在社群分享阿妹過去的演唱片段，寫下「台東見！」高調幫忙宣傳。

阿妹曾於2020年在台東舉辦跨年演唱會，當時吸引7萬民眾到場，熱鬧無比。今年12月31日阿妹將在台東市國際地標海濱公園參加「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：東！帶我走」跨年演唱會，在台東縣政府的邀請下，她登高一呼，號召到10組出身台東，或喜愛台東的歌王歌后以及人氣歌手齊聚一堂，接力開唱。

對於要返鄉開唱，阿妹說：「台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」跨年演唱會主視覺以鮮亮粉、綠、藍三色呈現熱帶風格，象徵阿妹回家帶領大家「從海出發、向光而行」，以音樂開啟新年的第一步。

跨年晚會上，阿妹將攜手A-Lin、葛西瓦、玖壹壹、桑布伊、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、Saya等歌手一起跨年倒數，從日落唱到午夜，煙火、星光、浪花齊舞，阿妹感性說：「希望這一夜，讓每個人都帶著歌聲、帶著笑回家，帶著愛迎接新的2026年。」

