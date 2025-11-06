自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張惠妹台東跨年 號召歌手返鄉接力唱

張惠妹將回台東跨年，陪大家迎向新年。（台東縣政府提供）張惠妹將回台東跨年，陪大家迎向新年。（台東縣政府提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕相隔5年，天后「阿妹」張惠妹今年跨年要再次回到家鄉台東和粉絲狂歡，她開心笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！」男友Sam也在社群分享阿妹過去的演唱片段，寫下「台東見！」高調幫忙宣傳。

阿妹曾於2020年在台東舉辦跨年演唱會，當時吸引7萬民眾到場，熱鬧無比。今年12月31日阿妹將在台東市國際地標海濱公園參加「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：東！帶我走」跨年演唱會，在台東縣政府的邀請下，她登高一呼，號召到10組出身台東，或喜愛台東的歌王歌后以及人氣歌手齊聚一堂，接力開唱。

對於要返鄉開唱，阿妹說：「台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」跨年演唱會主視覺以鮮亮粉、綠、藍三色呈現熱帶風格，象徵阿妹回家帶領大家「從海出發、向光而行」，以音樂開啟新年的第一步。

跨年晚會上，阿妹將攜手A-Lin、葛西瓦、玖壹壹、桑布伊、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、Saya等歌手一起跨年倒數，從日落唱到午夜，煙火、星光、浪花齊舞，阿妹感性說：「希望這一夜，讓每個人都帶著歌聲、帶著笑回家，帶著愛迎接新的2026年。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中