娛樂 最新消息

Jolin簽唱回春 笑喊赤裸肉體接觸

蔡依林相隔多年舉辦簽唱會，現場擠滿熱情歌迷。（記者潘少棠攝）蔡依林相隔多年舉辦簽唱會，現場擠滿熱情歌迷。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「Jolin」蔡依林人氣超旺，相隔6年，昨難得舉辦新專輯《PLEASURE》簽唱會，幽默形容和粉絲的近距離互動是「赤裸肉體接觸」，有男歌迷上台握到她的手，一下台就激動落淚。

蔡依林相隔6年舉辦簽唱會，看到滿滿人潮有種回春的效用。（記者潘少棠攝）蔡依林相隔6年舉辦簽唱會，看到滿滿人潮有種回春的效用。（記者潘少棠攝）

Jolin辦簽唱會，熱情歌迷將北流廣場擠得人山人海，周邊也出現好長的人龍，推估現場至少湧進5千粉絲，Jolin說疫情後和粉絲幾乎都是線上溝通，歌迷想看到她多半只能在代言活動或是演唱會上，難得可以「肉體接觸」，直呼：「物以稀為貴。」

被問到站上台看到滿滿人潮的心情？Jolin說：「有種時光倒流的感覺，突然想起以前的簽唱會，很久沒在白天赤裸相見，看到大家年紀不小還排隊，好像簽唱會有種回春的效用，拿著CD排隊，好像回到念書時期無所畏懼，不怕別人的眼光。」

Jolin獻唱《Pleasure》、《說愛你》等新舊歌曲，歌迷也大聲跟著唱。被問到怕不怕簽名簽到手痠？她說：「我對自己有自信，簽名速度很快。」笑說都是用「氣功」在簽。

忙完簽唱會，Jolin今天將飛往美國，為年底大巨蛋演唱會和舞者彩排，她將從12月30日至明年1月1日在大巨蛋舉辦全新「PLEASURE」巡演，歌迷憂心場次太少，期盼加場，她說：「我也覺得3場不太夠，但團隊卡在時間比較緊繃，目前沒有（加場）空間。」歌迷深怕搶不到票，她說：「搶票真的很難！」

儘管歌迷期盼12月31日場次能和Jolin一起倒數迎向新年，但她已預告當天演唱時間如常，不會有跨年橋段，並想到過去的經驗解釋：「我在台上還在唱，會很緊張有沒有把握好時間倒數，上次剛好唱到換歌橋段，感覺沒辦法好好慶祝，要配合節奏，不如大家自己嗨。」

