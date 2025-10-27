自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

印尼導演陳聖元入籍中華民國 《新來的小朋友》獻給台灣人

紀錄片《新來的小朋友》舉行台北特映會，包括導演楊正欣（前排左起）、影評人彭紹宇、主角的爸爸陳瑞奇、導演陳聖元、陳約翰和媽媽陳艾薇等人出席。（海鵬提供）紀錄片《新來的小朋友》舉行台北特映會，包括導演楊正欣（前排左起）、影評人彭紹宇、主角的爸爸陳瑞奇、導演陳聖元、陳約翰和媽媽陳艾薇等人出席。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《新來的小朋友》透過10歲印尼裔台灣男孩陳約翰的視角，帶出關於家與家人的故事；該片前天在台北舉行特映，陳約翰在印尼裔父母陳瑞奇、陳艾薇陪同下觀影，他的好同學特地前來獻花，場面溫馨可愛。

好同學（左）在特映會上獻花給陳約翰（右），畫面十分可愛。（海鵬提供）好同學（左）在特映會上獻花給陳約翰（右），畫面十分可愛。（海鵬提供）

陳約翰在台灣出生長大，很習慣說國語，當母親陳艾薇第一次要他以印尼語接受電台訪問時，讓他開始對自身血緣與文化感到好奇，促使他對「身分認同」的積極探索。

陳約翰某次在台灣的公園玩耍時，曾遇上有孩子表明「你是黑人，我們不要跟你玩」，令母親陳艾薇事後表示「膚色與人品無關」，希望能改變大眾的既定想法。

導演陳聖元為出生於印尼的華人，今年4月正式入籍成為中華民國國民，他說這是成為中華民國國民後拍的第一部電影，「想把它獻給每一個台灣人」。《新來的小朋友》於31日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中