印尼導演陳聖元入籍中華民國 《新來的小朋友》獻給台灣人

紀錄片《新來的小朋友》舉行台北特映會，包括導演楊正欣（前排左起）、影評人彭紹宇、主角的爸爸陳瑞奇、導演陳聖元、陳約翰和媽媽陳艾薇等人出席。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《新來的小朋友》透過10歲印尼裔台灣男孩陳約翰的視角，帶出關於家與家人的故事；該片前天在台北舉行特映，陳約翰在印尼裔父母陳瑞奇、陳艾薇陪同下觀影，他的好同學特地前來獻花，場面溫馨可愛。

好同學（左）在特映會上獻花給陳約翰（右），畫面十分可愛。（海鵬提供）

陳約翰在台灣出生長大，很習慣說國語，當母親陳艾薇第一次要他以印尼語接受電台訪問時，讓他開始對自身血緣與文化感到好奇，促使他對「身分認同」的積極探索。

陳約翰某次在台灣的公園玩耍時，曾遇上有孩子表明「你是黑人，我們不要跟你玩」，令母親陳艾薇事後表示「膚色與人品無關」，希望能改變大眾的既定想法。

導演陳聖元為出生於印尼的華人，今年4月正式入籍成為中華民國國民，他說這是成為中華民國國民後拍的第一部電影，「想把它獻給每一個台灣人」。《新來的小朋友》於31日在台上映。

