娛樂 最新消息

Energy棒棒堂鍍金男團陷閃兵風暴 懊悔認錯

Energy今年以《星期五晚上》贏得金曲獎年度歌曲大獎，團員坤達（中）、書偉（右）捲入閃兵風暴。（資料照）Energy今年以《星期五晚上》贏得金曲獎年度歌曲大獎，團員坤達（中）、書偉（右）捲入閃兵風暴。（資料照）

〔記者陳慧玲、林欣穎／台北報導〕人氣男團Energy今年以《星期五晚上》贏得金曲獎年度歌曲大獎，棒棒堂前幾天則風光拿下金鐘獎實境節目主持人獎，但兩個鍍金團體紛紛爆出有團員涉入閃兵事件，也透過聲明表達歉意。

棒棒堂前幾天剛風光拿下金鐘獎實境節目主持人獎，沒想到團內又爆小杰（右三）閃兵。（資料照）棒棒堂前幾天剛風光拿下金鐘獎實境節目主持人獎，沒想到團內又爆小杰（右三）閃兵。（資料照）

Energy書偉、坤達過去分別以地中海型貧血、氣胸等理由獲得免役，但昨爆出涉及閃兵，坤達經紀公司發出聲明：「15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，對此深感自責。」他原已飛抵加拿大錄節目，昨決定取消工作，並已與警方聯繫將提前在今天返回台灣，將全力配合偵辦。另外聲明中也表示：「坤達深切反省，不敢奢求原諒，只求在面對法律責任後，能以謹慎、自省的態度面對未來的每一步。」

書偉則透過唱片公司發聲明：「當時因做出錯誤選擇，對此深感懊悔並誠懇檢討，已虛心認錯，並將全力配合檢調單位後續調查。」Energy明年1月將重返小巨蛋開唱，近期也有許多演出邀約，是否會因書偉、坤達涉及閃兵而受影響？唱片公司表示：「後續演出安排將待檢調單位調查進度做調整。」

棒棒堂威廉涉閃兵風波看似平息，未料小杰同樣爆出閃兵，小杰昔稱因家族性遺傳疾病免役，還有去醫院做過檢查，昨被拘提後他則懊悔年輕時做錯事，也表達歉意，但表示確實罹患家族性遺傳疾病。

而阿緯日前才替六棒背書，說已經沒有任何兵役問題，「（免役）這件事我們百分之百合情合理。」怎料才過幾天又換小杰涉案，對此，阿緯發文致歉，表示感到很遺憾，並強調自己是因僵直性脊椎炎免役、絕無非法操作，也說會和成員們一起面對。

