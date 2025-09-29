自由電子報
娛樂 最新消息

周興哲攻蛋3天 告五人壓軸掀高潮

周興哲（右二）重返小巨蛋，最終場邀來告五人嗨唱《以後別做朋友》。（星空飛騰提供）周興哲（右二）重返小巨蛋，最終場邀來告五人嗨唱《以後別做朋友》。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周興哲重返小巨蛋，上週五起一連3天舉辦「Odyssey旅程」巡迴演唱會，首場他因感冒失聲，緊急打了類固醇針才登台，昨晚最終場他狀態頗佳，更邀請人氣夯團「告五人」擔任嘉賓，當他演唱《以後別做朋友》到一半，舞台緩緩升起告五人身影，全場尖叫聲震耳欲聾，氣氛嗨翻。

周興哲10天內唱6場（香港3場、台北3場），自認很不可思議。（星空飛騰提供）周興哲10天內唱6場（香港3場、台北3場），自認很不可思議。（星空飛騰提供）

這是他第四度攻蛋，昨晚開場，周興哲依依不捨表示：「今天是第三天，時間真的過得很快，剛在想這次其實破紀錄，10天內唱6場（香港3場、台北3場），很不可思議，可是很爽快，可以看到滿滿的小興星（粉絲名）。」

周興哲首場抱病開唱，昨晚唱功回復，台下不時尖叫。（星空飛騰提供）周興哲首場抱病開唱，昨晚唱功回復，台下不時尖叫。（星空飛騰提供）

他也獻上大驚喜，邀來告五人合體，他們唱完《以後別做朋友》後，雲安笑問：「以後還可以跟你做朋友嗎？」周興哲秒答：「當然可以啊，第一次合作就選這首歌怪怪的吼？」告五人還替觀眾「謀福利」：「今天你也會脫衣服嗎？我們從開場就在看那個銀幕，哇！那個手臂。」周興哲害羞表示，因為現在有兩個小孩，比較少時間健身，「要脫就脫手臂就好。」

告五人興奮地說：「我們第一次嘗試四面台，很像人體壽司，不用動就會轉，很高級。」周興哲則特別感謝他們剛從上海返台，連家都沒有回，就直接趕到小巨蛋相挺，希望以後能常常合作，最後告五人獻上代表作《披星戴月的想你》，現場變成大型KTV，觀眾跟唱聲快掀翻小巨蛋屋頂。

