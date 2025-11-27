4生肖2026拉警報 小心年度低潮光明燈點起來

4生肖2026拉警報，須注意趨吉避凶。（資料照，記者歐素美攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年就快要過完了，命理專家指出2026年為「火馬年」，且有4大生肖將進入犯太歲、破太歲、害太歲格局，運勢將有波動，在這兒提醒4大生肖該注意哪些方面，可以事先調整心態、趨吉避凶。

◉生肖馬

2026年對屬馬的人來說是本命年，受犯太歲影響，全年運勢可能走勢低迷。特別是在事業方面，不僅容易受到競爭對手施壓，也可能遭逢小人暗中作梗，導致努力不易被看見，甚至有被邊緣化的風險。專家建議屬馬的人維持穩健步調，避免衝動決策。

◉生肖兔

屬兔者2026年進入破太歲，容易有口舌紛爭與人際衝突。尤其職場中若採取直來直往的溝通方式，恐意外引發誤會或被小人利用。屬兔者宜保持柔軟態度，三思而後言，避免不必要的麻煩。

◉生肖牛

屬牛的人老實且踏實，但2026年因害太歲而易遇小人、破財風險升高。財務管理方面尤其需提高警覺，避免因粗心或輕信他人而遭詐騙，導致資金受損，甚至出現經濟危機。屬牛的人今年務必保守理財、慎選投資。

◉生肖鼠

屬鼠的人2026年同樣犯太歲，健康與安全運勢需格外注意。外出時避免前往偏僻地點，交通與運動活動須提高警覺。尤其攀岩、登山等高風險運動，建議暫時避開，以減少意外受傷的可能性。

☆民俗說法僅供參考☆

