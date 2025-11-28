布局2026養元氣、聚財氣正著時！ 12生肖「招財＆換財」這麼做…

命理老師分析，節氣進入小雪後，正是12生肖的朋友們養元氣、聚財氣的關鍵時刻！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕節氣進入小雪之後，正是「養元氣、聚財氣」的重要時序。研究幸運命理多年的菲菲老師表示，古人云：「小雪氣寒，未至深冬。」在這段時期，陽氣尚未全退，陰氣漸盛，是調整金流與能量節奏的最好時機。

菲菲老師提醒，對現代人而言，這段時間的財運重點在「理順與整理」。理順，是讓錢流乾淨、方向明確；整理，是清出空間、讓新的財氣有路可進。

當我們開始盤點帳務、清理錢包、歸納收支，不只是理財行為，更是在對自己的金錢能量進行「整序」，讓財富的流動「回到感恩的頻率」，讓錢知道它該流往何處，也讓我們重新掌握主控權。

菲菲老師強調，小雪過後，是「財氣在轉、好運在聚」的時期，財富，不只來自收入，也來自對金錢的覺察與尊重。錢的能量，來自心的頻率。當你願意用心照顧金流、感謝每一筆得來不易的收穫、不浪費、不攀比、不懷怨，金錢會感受到你的誠意，也會更願意留在你的身邊。

➤子鼠｜錢回流，收支漸穩

．換財指引：金流開始變順，之前卡住的款項或停滯的合作有機會回來。處境傾向「越穩越有錢」的狀態。

．招財秘訣：清理錢包裡過期卡片與收據，留一張百元鈔在最前層，象徵財氣回歸。

➤丑牛｜收入平穩，節制有福

．換財指引：錢不缺但花得快，容易因小支出消耗福氣。理財觀念若能再收斂，年底會見盈餘。

．招財秘訣：設定「每日限額錢包」，用實體現金分配花費，訓練自己掌控支出。

➤寅虎｜意外進財，小心花光

．換財指引：有臨時收入或合作機會，但也容易衝動消費。懂得延後花錢，財氣才留得久。

．招財秘訣：見到錢先轉一部分進帳戶，不放在身上，讓金流穩定不亂。

➤卯兔｜人氣旺，錢跟著來

．換財指引：人緣轉旺、合作提案多，是容易「被點名加薪」或「被找合作」的好運期。

．招財秘訣：調整手機錢包封面顏色成綠或金色，象徵金流暢旺；用一個固定袋收零錢，小錢也能聚成福氣。

➤辰龍｜錢在路上，耐心等收

．換財指引：這週多屬「延遲入帳」的運，成果在累積中。不要焦慮，年底前會回流。

．招財秘訣：帳務整理、紀錄支出，養成每日記帳的習慣，能幫你把潛在收入喚醒。

➤巳蛇｜錢靠關係，合作見富

．換財指引：財運來自人脈與信任，與人合作越多，金流越旺。單打獨鬥反而緩慢。

．招財秘訣：重新整理轉帳常用清單，把無效帳戶刪除、只留合作對象，象徵錢能精準流動。

➤午馬｜忙中有利，行動即財

．換財指引：收入穩定但支出多，屬於「動得越快、賺得越多」的節奏。

．招財秘訣：設定自動轉存功能，每次入帳就存10%，累積成看得見的財庫。

➤未羊｜慢財運，貴在守

．換財指引：收入不大變化，但財氣穩定，宜保守經營。現階段重在守財而非開源。

．招財秘訣：錢包內放「存摺影印本小片」或家庭照片，象徵守財與家運並行。

➤申猴｜貴人提攜，金流再起

．換財指引：有機會從熟人關係中獲利或被介紹副業。財運起色明顯，行動越快越見錢。

．招財秘訣：整理電子支付帳戶，把久未用的刪除，讓錢流保持乾淨暢通。

➤酉雞｜穩定累積，小錢變多

．換財指引：雖無暴富運，但「日積月累」效果強。越細心規劃，越容易見財。

．招財秘訣：每週設定一個「存錢主題」，例如旅遊金、年終獎金桶，讓儲蓄更有動力。

➤戌狗｜信任變錢，誠實為富

．換財指引：別人願意託付你金錢或合作事宜，是信用換錢的時機。誠實與穩定最值錢。

．招財秘訣：調整錢包或卡夾位置，信用卡與提款卡分層收好，象徵信任與金流分明。

➤亥豬｜花錢開運，回收見財

．換財指引：容易為自己花錢或添購物品，但若用於「補元氣、提升專業」，會轉成後續收益。

．招財秘訣：換上新錢包、重新分類帳戶，讓錢知道它的歸屬，財氣自然回流。

研究幸運命理多年的菲菲老師表示，陽氣尚未全退，陰氣漸盛，是調整金流與能量節奏的最好時機。（達志影像）

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡





☆民俗說法僅供參考☆

