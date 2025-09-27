自由電子報
娛樂 最新消息

96分鐘票房破億 宋芸樺趕回台慶祝

電影《96分鐘》的演員呂雪鳳（左起）、宋芸樺、林柏宏、李李仁、蔡凡熙昨天宣布票房突破1.1億，成為今年第二部票房破億國片。（記者胡舜翔攝）電影《96分鐘》的演員呂雪鳳（左起）、宋芸樺、林柏宏、李李仁、蔡凡熙昨天宣布票房突破1.1億，成為今年第二部票房破億國片。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕動作片《96分鐘》昨宣布票房突破1.1億，林柏宏升格為「雙億萬票房男星」，宋芸樺則是坐擁4部破億電影，聽聞好消息立刻從美國請假回台，昨天早上才從加州抵台，就是要回來與大家一起慶祝，直言「超級無敵開心」。

林柏宏藉此片搖身一變成了動作巨星，卻笑說對動作片有點害怕，畢竟要養好體力，得做許多準備，未來接動作片要想一下。

李李仁同樣很開心上了這台列車，只是他爆料小孩不滿意他的表現，「我小孩覺得我為什麼要死掉，叫我應該打一下，我說我會跟導演講一下」。蔡凡熙在片中飾演反派，展現截然不同的形象，連觀眾都認不出來是他，讓蔡凡熙很有成就感，直言成功達成了在演藝圈的目標。

被問到續集的可能性，監製鄒介中表示，當初在拍攝時抱著「先把這部拍好」的心情，續集如果有機會在做，不過他去年確實有與導演討論續集的可能性，希望票房能夠持續往上升。

