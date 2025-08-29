李俊昊寵粉告白我愛你 曾敬驊還原OTT頒獎驚魂

詹懷雲（左起）、李俊昊、曾敬驊等台韓男神昨齊聚一堂。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星李俊昊、曾敬驊及詹懷雲昨齊聚台北101出席品牌活動，吸引300多名粉絲朝聖，李俊昊看到熱情粉絲感到十分幸福，強調會常常來見粉絲。曾敬驊則大讚李俊昊太帥、皮膚很好，希望有一天能在戲劇上合作。

李俊昊年初來台跨年，今年2月在台舉行見面會，接著12月6日又將現身高雄世運主場館主持AAA頒獎典禮，一年至少來台4次。他昨以流利的中文自我介紹，並向粉絲告白「我愛你」，透露已經品嘗到最喜歡的牛軋糖餅乾，接下來的新劇也請大家期待。

曾敬驊24日出席韓國釜山舉行的全球OTT大獎，他昨還原頒獎驚魂，透露信封內只有寫「往旁邊看兩秒」，並沒有得獎者廉惠蘭的名字，讓他腦袋一片空白。不過事後被韓國網友大讚他很可愛，社群也湧入不少韓文留言，曾敬驊慶幸沒有被討厭，對他來說也是一種加分。

今天是七夕情人節，曾敬驊、詹懷雲都要在工作中度過，詹懷雲今年憑藉著電影《有病才會喜歡你》成為新一代男神，他很開心越來越多人在路上認出他，歡迎邀約找上門，有挑戰更多角色的機會。昨天也是他爆出與江齊熱戀後首次露面，他強調兩人是好朋友，不會因為緋聞而尷尬，但透露對方前幾天有祝他生日快樂。

