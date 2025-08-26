晴時多雲

娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）民歌五十玩很大 78歲吳楚楚練體力備戰

吳楚楚是第一代校園民歌手，對民歌有一份特別的感情。（記者潘少棠攝）吳楚楚是第一代校園民歌手，對民歌有一份特別的感情。（記者潘少棠攝）

文／胡如虹 

每次去看校園民歌演唱會都覺得民歌手跟歌迷都有一種很浪漫的熱情，歌手的唱功如何並不重要，重要的是大家聚在一起用一首首的民歌穿越時空回到最青春美好的年代。

★青春的印記 出錢出力辦民歌演唱會

因為唱的是回憶，聽的是情懷，所以每一次民歌演唱會總能吸引滿場的歌迷，還有很多民歌手專程從海內外各地趕回來共襄盛舉；對歌手而言，民歌是青春的印記，一日民歌手，終生民歌手。

吳楚楚長年保持運動期間，78歲仍精神奕奕，體力非常好。（記者潘少棠攝）吳楚楚長年保持運動期間，78歲仍精神奕奕，體力非常好。（記者潘少棠攝）

台灣流行音樂圈的傳奇人物吳楚楚曾是滾石唱片初創的股東，也是滾石第一張專輯《三人展》的製作人、歌手。離開滾石唱片後，吳楚楚和彭國華、陳大力等人創辦了飛碟唱片，打造了蘇芮、小虎隊、張雨生、王傑、東方快車等紅極一時的歌手，但這些豐功偉績卻都不及他是第一代的民歌手來得讓他念念不忘。

民歌50年來，擔任過2屆中華音樂人交流協會理事長的吳楚楚，每次舉辦民歌演唱會總是出錢又出力，今年更發起「民歌大團圓」演唱會，11月22日將把民歌推上大巨蛋，史無前例的從午後3點唱到晚上10點。

這一場「民歌大團圓」演唱會就像嘉年華會，台上台下一起歡唱民歌，在民歌的氛圍中玩青春，重溫回憶，而這個「玩」字正是吳楚楚的人生哲學：「做什麼事一定要好玩。」

★開心玩音樂 創作開公司一唱50年

提起校園民歌，78歲的吳楚楚眼睛裡閃著光，身體裡住的仍是當年那個愛抱著吉他唱歌的大學生，雖然唸的是地政系，生活中卻只有音樂。他說當初做音樂就是因為好玩，40、50年前，台灣的流行音樂是一個真空的狀況，做什麼都成立。他很幸運剛好處在那一個年代，做什麼音樂都可以成立，可以開心的玩音樂。

吳楚楚（左）和張明智合組「清清楚楚二重唱」，每個月固定在OldieGoodie駐唱兩天。（中華音樂人交流協會提供）吳楚楚（左）和張明智合組「清清楚楚二重唱」，每個月固定在OldieGoodie駐唱兩天。（中華音樂人交流協會提供）

吳楚楚在飛碟唱片被華納音樂收購之後，和陳秀男、陳大力繼續開立了擎天音樂，一輩子都在做流行音樂，他卻謙虛的說自己作品不夠多，只能算剛入門的音樂人。但他也惜福的說自己運氣很好，有很多朋友幫忙，到目前為止都算玩得開心。這幾年他和張明智組了「清清楚楚二重唱」，每個月固定在OldieGoodie駐唱兩天，這次還為「民歌大團圓」演唱會寫了一首新歌《五十》。

歌詞中的「東門町的 永康街邊 我剛退伍 有著大把時間 遇見一位音樂少年 抱著吉他 彈彈唱唱 你來唱 我來和 你唱我和 就是五十年」，寫的就是吳楚楚和很多民歌手的故事。彈指之間50年就過了，民歌還繼續在傳唱。

★民歌馬拉松 11月22日飆唱7小時

吳楚楚說，在國父紀念館辦民歌30演唱會時，因為場地太小，很多歌迷買不到票進場看演唱會，當年他就心想一定要找個大場地辦一場民歌大團圓演唱會，讓更多人可以進場聽民歌。今年民歌五十年剛好碰到大巨蛋舉辦拾光祭，「民歌大團圓」成了大巨蛋拾光祭中的一個活動，他召集了150位民歌手和樂手一起到大巨蛋開唱，希望大巨蛋也能坐滿4萬名觀眾，因為這樣才算是民歌大團圓。

年輕時就熱愛3鐵運動的他，提及年紀，很自豪的說他今年78歲又4個月了，仍然精神奕奕，還常去碧潭游泳、跑步，體力保持得很好，請歌迷也要去運動保持好體力，1122才能在大巨蛋一起完成長達7小時的「民歌大團圓」馬拉松，再年輕熱血一次！

胡如虹（右）和她的藝人朋友吳楚楚。（記者潘少棠攝）胡如虹（右）和她的藝人朋友吳楚楚。（記者潘少棠攝）

