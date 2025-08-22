莎朗史東怒飆髒話 拒回歸《第六感追緝令3》

莎朗史東當年於《第六感追緝令》演出大膽，尺度驚人。（資料照，双喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由一代女神莎朗史東、影帝麥克道格拉斯主演的1992年情色驚悚經典《第六感追緝令》日前傳出將重啟，莎朗最近忙著宣傳新片《無名弒2》，接受《今日秀》訪問時被問到是否有機會回歸，直接對重啟版放話「祝你他X的好運！」

莎朗史東在《無名弒2》飾演大反派，日前出席洛杉磯首映。（UIP提供）

莎朗當年在電影中有不少大膽火辣的裸露演出，2006年回歸演出續集《第六感追緝令2》票房慘敗，並遭影評人一致撻伐。對於自己經典舊作將重啟直說：「如果最後走向和我之前演的一樣，我只想說，我不知道你們為什麼要拍。」

主持人對莎朗直言不諱感到驚訝，她表示自己已不在乎別人怎麼看她，「我人生已經到了一個階段，我退休過一次，也死過幾次。我只覺得：『你還能怎樣？再殺我一次嗎？去吧！』」《無名弒2》全台持續上映中。

