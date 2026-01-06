自由電子報
娛樂 最新消息

台股突破3萬點下一步？2026上半年「4大星象」揭：動盪中求穩！

2026年上半年的開運布局宜從大方向切入，找到自己星座的「潛力點」，自然就能乘運而上。（本報資料照、達志影像）2026年上半年的開運布局宜從大方向切入，找到自己星座的「潛力點」，自然就能乘運而上。（本報資料照、達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026第一個星期一，台股開紅盤，站上3萬點大關，創歷史新高，大振投資人信心。星象達人塔妮婭分析2026上半年星象提醒，除了聚焦財庫豐盈，其實還有4個非常重要的星象徵兆值得大家特別留意：分別是1/27海王星進入牡羊座、2/15土星進入牡羊座、天王星2/4順行金牛座、木星3/14順行巨蟹座，整體星象顯示「動盪中求穩」的態勢。

塔妮婭建議12星座的朋友在迎接機會與挑戰之餘，2026年的開運布局宜從大方向切入，找到自己星座的「潛力點」，從家庭、人際、事業、健康多方面統合，借力使力，自然就能乘運而上。  


➤星象一：1/27海王星正式離開雙魚座，進入牡羊座。喻意「靈性」與「行動」的交匯點已然展開，勇於將夢想付諸於實踐吧！

 

➤星象二： 2/15土星進入牡羊座，土星和海王星將精準的在牡羊座合相，雖帶來巨大挑戰，但也同時激發出潛力，能在理想與現實找到平衡感！


➤星象三：天王星於2/4順行金牛座，並將於4/17進入雙子座長達7年之久。此星象預示將會迎來資訊大爆發，包括溝通、學習、交通等各個領域都將帶來顛覆與革新。

 

➤星象四：木星於3/14順行巨蟹座，之後於7/1進入獅子座將近1年。建議好好把握這一段「木星獅子」，適時展現自我，勇於表現並多嘗試，將迎來發光發熱的時刻。

 

【迎第一波海王星移位．12星座應對之道】

 

♈牡羊座

．星象影響：海王星離開12宮，有了一種清醒的感覺！逐漸擺脫無力感。

．開運建議：思考外在形象與期待的社會地位，創造出新的自己。

♉金牛座

．星象影響：海王星離開了11宮，揮別喧鬧的外在世界回到內心。

．開運建議：學會實踐理想並規劃出屬於自己理念的藍圖。

 

♊雙子座

．星象影響：海王星離開了10宮，從追逐名利轉向服務更多人與團體。

．開運建議：規劃財務與投資，收入與定價之間的平衡。

 

♋巨蟹座

．星象影響：海王星離開了9宮，學以致用得以實踐自我信念。

．開運建議：婚姻關係，夥伴關係的重新定位，重啟連結。

 

♌獅子座

．星象影響：海王星離開了8宮，看清自己與他人的黑暗面迎向陽光。

．開運建議：建立健康與工作，生活與規律的規範。

 

♍處女座

．星象影響：海王星離開了7宮，鬆綁關係進入自我轉化提升。

．開運建議：學習戀愛帶來的課題或改變親子溝通方式。

 

 

♎天秤座

．星象影響：海王星離開了6宮，靈性服務轉向更多元的合作擴張。

．開運建議：從家人間的安全感與界限感，進行學習與溝通。

 

♏天蠍座

．星象影響：海王星離開了5宮，過度美化的生活回歸日常落實。

．開運建議：透過「教」與「學」發揮社會貢獻力，並了解擁有權力的意義。

 

♐射手座

．星象影響：海王星離開了4宮，離開混亂犧牲的束縛投入自我實現。

．開運建議：建立規律而穩定收入，帶來自我價值與安定。

 

♑摩羯座

．星象影響：海王星離開了3宮，將接收到的訊息資訊建立出穩健的地基。

．開運建議：冒險的去做自己，去革一個屬於自己的命。

 

♒水瓶座

．星象影響：海王星離開了2宮，傳遞經驗與獨一無二的價值給需要的人們。

．開運建議：學習身心靈或經由幫助他人而得到內在力量。

 

♓雙魚座

．星象影響：海王星離開了1宮，靈魂重建的旅程即將走進創建實體化的人生。

．開運建議：用自身的天賦去傳遞能量影響更多的人事物。

 星象達人塔妮婭分析2026上半年星象提醒須在動盪中求穩！（塔妮婭提供）星象達人塔妮婭分析2026上半年星象提醒須在動盪中求穩！（塔妮婭提供）

【塔妮婭老師 專家小檔案】

．專長：靈魂占星（星座）、塔羅占卜、寵物溝通、生命靈數、數字占卜、盧恩符文占卜、五感頌缽調頻、催眠療癒、七脈輪精油療癒、臼井靈氣能量療癒
．經歷：美國NGH國際催眠師、美國IACT催眠治療師、臼井靈氣高階療癒師、美國NAHA國際芳療師、五感調頻頌缽音療師、潔客幫專任寵物溝通師

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

