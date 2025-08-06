NONO涉性侵逆轉起訴 檢求重刑

NONO（中）昨被依強制性交、強制猥褻起訴，檢方請求法院從重量刑。（資料照，記者溫于德攝）

〔記者劉詠韻、侯家瑜／台北報導〕「NONO」陳宣裕因涉入性侵、猥褻案件，先前獲不起訴，但案件經被害人提起再議，高檢署發回續查，士林地檢署昨偵結，認為罪證明確，依《刑法》強制性交、強制猥褻等罪嫌將其起訴，並建請法院從重量刑。消息一出，吹哨者小紅老師和沉寂多時的受害者接連出面發聲，盼司法能給予加害者應有的代價。

小紅老師感謝檢方起訴NONO，強調會繼續努力打仗。（資料照，記者潘少棠攝）

小紅老師當時搜集眾多受害者的心聲，公開揭發NONO惡行，如今對方遭起訴後，她振奮表示：「太棒了！這兩個受害者的案件一直被轉來轉去，她們真的太委屈了。」她感嘆：「原來台灣司法可能還有點希望，不是大家口中殺人不用關的國家。」更強調：「我們還沒放棄，後面還有仗要打，我們還會努力！謝謝檢察官。」

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受害者A5昨也受訪，哽咽表示：「當我得知NONO被起訴時，我哭了超過半個小時，真的很感動。」她坦言擔心說出口會造成困擾，也怕被傳開，所以隱忍這10多年來從未對外透露，就連現在的老公也不知情，「老公知道我和NONO見過面，但我從沒說過我是受害者。我想看最後結果如何，再考慮是否說出來。」她只對自己的姪女坦白過，「直到我去士林地檢署的前一晚，我才鼓起勇氣向我姪女說，她是我最信任的家人，也很為我抱不平。」

A5公開呼籲法院應判處NONO重刑，「我相信還有更多沉默的受害者也在等待這個結果。唯有重刑，才能還給我們釋然的人生。」她更直言：「感謝檢察官，他們辦的不是一個案件，而是我們這麼多受害者的人生。」對於受害者的指控，NONO至截稿前未回應。

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