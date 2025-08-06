舒淇李心潔暗黑媽飆戲 傅孟柏回魂計慘遭私刑

李心潔（左起）、舒淇和賈靜雯在《回魂計》飆戲，展現最黑暗母愛復仇。 （Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕國際級影后舒淇、李心潔領銜主演的Netflix台劇《回魂計》，除了雙金影后賈靜雯、金鐘迷你劇戲王傅孟柏之外，還有泰國影帝蘇格拉瓦、鍾欣凌和方郁婷等人聯手飆戲，卡司超強。難得演出台劇的舒淇很期待播出，「我配音期間已經看過一些粗剪，但當我看到前導預告還是『哇』了一下。」對於畫面呈現和劇本表現依舊相當驚艷。

李心潔（左）在《回魂計》尋復活儀式，讓死刑犯傅孟柏重生，接受七天私刑審判。（Netflix提供）

她在劇中和李心潔為了小孩，將遭判死刑身亡的詐騙首腦復活，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。舒淇提到自己拿到劇本時，就認為這是很突破性的戲劇，因為劇中詮釋為了復仇賠上所有的母親，角色將挑戰道德極限，「不僅僅是對我作為演員而言，對華語劇集來說也是一種創新。」

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傅孟柏則顛覆以往形象，飾演冷血反派，他表示劇中人物的善惡對決都非常精彩，是個奇幻又刺激的故事。《回魂計》將於10月9日於Netflix上架。

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