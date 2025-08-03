韓韶禧羞爆跳錯舞 最美小三上身讓台粉好看

韓韶禧昨天在台舉行首場見面會，模樣超級卡哇伊。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓韶禧昨在Legacy TERA舉行在台首場見面會，1300張門票完售，她在活動上回顧自己的經典作品，還大跳女團aespa的夯曲《Whiplash》，掀起全場尖叫聲。不過她自爆美中不足，不小心跳錯了，但粉絲大喊「沒關係」，讓韓韶禧也釋懷了。

這是韓韶禧首次來台，偏偏這兩天都下著雨，她遺憾還沒有機會出去走走，昨一早起床聽到閃電，還一度擔心粉絲沒辦法來了，幸好雨停了。活動上，韓韶禧帶大家重溫她的作品，包括《無法抗拒的他》、《京城怪物》等，還重現《夫婦的世界》中「最美小三」呂多景的表情，不過她坦言，呂多景一角並不是很善良的角色，加上對手都是大咖演員，讓她實在非常緊張。

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難得來台，她形容粉絲是如寶石般珍貴的存在，感謝一路以來的支持，也希望未來能帶來更好的作品。她更透露，自己有興趣挑戰「瘋子」的角色，請大家拭目以待。

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