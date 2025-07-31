沈玉琳驚傳猛爆性肝炎住院 林襄難過落淚

沈玉琳身體亮紅燈傳因猛爆性肝炎住院，目前確切情況未明。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎、侯家瑜／台北報導〕沈玉琳前天傳出因猛爆性肝炎就醫並住進三總加護病房，還傳出因腦水腫昏迷，消息一出震驚各界，如今有關沈玉琳病況眾說紛紜。

林襄（左）與沈玉琳交情好，聽聞對方病倒難過落淚。（記者胡舜翔攝）

助理發聲一切良好 還與老婆共餐

據了解沈玉琳目前情況還算穩定，目前仍在觀察等待檢查報告中，沈玉琳助理昨晚則發聲強調沈玉琳一切良好，中午還有跟老婆一起吃飯。

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沈玉琳在演藝圈30多年，從製作人一路當到主持人，在演藝圈擁有許多經典作品，2023年更以《11點熱吵店》首度入圍金鐘綜藝節目主持人獎，幽默風趣性格受到不少觀眾喜愛，如今他因病住院，當時就醫也被捕捉到面色蠟黃爆瘦身影，一度傳出因引發腦水腫昏迷、還有罹胰臟癌可能。

不過據悉，沈玉琳並無昏迷或是腦水腫情況，雖仍發燒，意識尚清楚，但還在觀察等待報告結果，助理則表示要大家別擔心，「感謝院方的積極檢查與大家的關心，在過不久（沈玉琳）就會重新回到螢光幕前，繼續製造歡笑給大家。」

沈玉琳病倒消息引發關注，網友們紛紛湧入沈玉琳臉書、IG等社群留言替他打氣，曾與他主持5年《熱吵店》的搭檔Melody直呼覺得很突然，盼沈玉琳平安，更不忘叮囑芽芽要保重身體。

而被沈玉琳稱為徒弟、乾女兒的林襄得知此事也難過落淚，透露上週錄影時就覺得沈玉琳的臉色似乎有些憔悴，昨出席活動的陳漢典則說2週前與沈玉琳有錄影，「他當時看起來雖然變瘦、氣色略差，但錄影仍敬業活潑，完全看不出異狀。」

吳宗憲昨稱已聯繫上芽芽，但表示不便透露細節，「有為難的地方，讓我先緘默一下！」

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