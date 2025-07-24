Jolin升格製作人 把性寫成舞曲

蔡依林首次擔任自己的專輯製作人，整張專輯都有參與創作。（凌時差提供）

枕頭當情人 挑戰七情六慾新篇章

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林前晚舉辦新專輯聽歌會，她親自剖析專輯中的11首創作，大膽以「性」為主題，內容涉及七情六慾、女性年齡綑綁、DIY等元素，堅定地說：「我不是一個唱大歌型的人，但我要把故事唱好。」受訪笑稱媽媽還沒有聽過她的新歌，至於是否會討論內容，她聽了則笑回：「不需要吧。」

Jolin參加創作營寫歌，與不同音樂人合作，更擔任自己的專輯製作人，形容過程「痛並快樂著」，她哀號：「下輩子不要再製作一張專輯。」也預告這張專輯是很簡單、明快的東西，「想聽抒情歌的朋友可能會失望了。」

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Jolin還與吳青峰再次攜手創作《SEVEN》，帶出「煉獄」與「七宗罪」意象，直視人性掙扎，很感謝好友情義相挺，「他說很久沒幫別人寫歌了，但很喜歡這次的主題。」笑說吳青峰很聰明，合作過程非常順利。此外，Jolin也與文青女神陳綺貞合作新歌《我超會》。

這張專輯全是舞曲快歌，《Safari》就像展現回歸本能的快樂冒險。而《Pillow》充滿粉紅泡泡，Jolin把枕頭形容成愛人，因為床是她最私密的空間。她笑說：「我想像Pillow（枕頭）就是我的愛人，每個晚上就要跟它說話，這是一個比喻的意思，也可以說是你做了一場好夢。」

Jolin在台上自稱仍是單身，受訪表示：「有跟沒有另一半都覺得很好，很滿足現在的生活！」被問到與彭于晏「舊情復燃」的網路消息，無奈回應：「我也不知道這網路故事，怎麼發展到這個程度。」

而在專輯中收錄的《Woman’s Work》，談到女性在社會中的角色與處境，包括年齡綑綁與凍卵等議題。Jolin表示：「這張專輯的音樂，就是試圖去反抗那些給我們的框架。」Jolin坦言靈感來自生活觀察與想像延伸，她現在沒打算生小孩，但已經完成凍卵，強調沒有要鼓勵民眾，因為每個人都有自己的選擇。

Jolin的新專輯《Pleasure》將在25日數位上線，據傳她在耶誕至跨年的檔期將在台北大巨蛋開唱，天后依舊未露口風，「等專輯安全上路就會動一下，有確定再告訴大家。」

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