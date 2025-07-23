大巨蛋「民歌馬拉松」 歌迷體力練起來─百名歌手連唱7小時 錯過不再

丁曉雯（左起）、李建復、陶曉清、吳楚楚、殷正洋一起為「民歌大團圓」造勢。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲、實習記者鄭毓昕／台北報導〕「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會將於11月22日在大巨蛋開唱，預計邀請超過60組、近百位民歌手與樂團參與演出，昨趙樹海、王夢麟、趙詠華等眾多民歌手出席記者會，現場有如「民歌同學會」。有「民歌之母」稱號的陶曉清感性談到：「這次要用全新的觀點看待演唱會，觀眾能與歌手一起變老，是多幸福的事情！」

「民歌大團圓」聚集眾多民歌手獻唱。（記者王文麟攝）

百名歌手連唱7小時、5位資深音樂人喊錯過不再

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「民歌大團圓」發起人吳楚楚及其搭檔張明智所組成的「清清楚楚二重唱」，特別為演唱會創作宣傳曲《五十年》，昨也首播MV，台北市文化局長蔡詩萍透露，他曾勸退吳楚楚，「但吳楚楚說，他傾家蕩產也要辦在大巨蛋。」

吳楚楚則解釋，讓他起心動念要挑戰唱上大巨蛋，主要是回想起過去「民歌三十」演唱會，太多人買不到票無法進場，只能在國父紀念館外面架上大銀幕，因此他決定：「一定要辦一場足夠大的、足夠長的演唱會，不然不過癮。」丁曉雯則說，很像國外的音樂節形式。

民歌演唱會由中華音樂人交流協會主辦，昨包括陶曉清、吳楚楚、殷正洋、李建復、丁曉雯等歷任理事長都現身力挺，現任理事長殷正洋強調，這可能是許多人「一生唯一能參加的民歌大團圓」，喊話歌迷：「這輩子沒來，很難再有機會。」

演唱會將從下午3點唱到晚上10點，歌手們是否擔心體力問題？幾位理事長都說因為參與歌手人數多，每人頂多只能唱一、兩首，體力不是問題，反而喊話歌迷：「觀眾體力要做準備，把體力練起來。」因為屆時要連聽好幾小時。

陶晶瑩也會加入演出陣容，另外演唱《秋蟬》的徐曉菁、楊芳儀也會參加，曾以《何年何月再相逢》深受歌迷喜愛的鄭麗絲，也將久違回到民歌舞台。許多民歌手已離世，屆時也會有感人致敬橋段，演唱會也是11月21日至23日所舉行的「臺北大巨蛋拾光祭」系列活動之一，購票可洽拓元售票系統。

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