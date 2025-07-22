楊謹華體重管理佳 帥尪從沒說胖遭虧求生慾強

楊謹華已有一段時間沒站上體重計，坦承不想為難自己。 （記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾、實習記者鄭毓昕／台北報導〕楊謹華日前赴小巨蛋朝聖「GD」G-Dragon演唱會，開心形容搶票是「上半年最緊張任務」，她昨出席蛋捲代言記者會，被問是否會羨慕關穎到後台跟GD合照，她當場舉起雙手比讚，似乎不想回應，之後在工作人員的包圍下微笑離場。

談起蛋捲，楊謹華招認最愛肉鬆口味，鹹甜交織的口感最吸引她，其次則是花生、抹茶，承認自己就是名副其實的吃貨。代言食品是否擔心體重上升？她直言：「當然會，畢竟還是要工作。」笑說近期在中南部拍戲，會上緊發條，「平常沒工作的時候，會稍微放鬆一下。」

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楊謹華坦言，已有一段時間沒站上體重計，並非不想面對，「不要為難自己，抓一種感覺，畢竟跟自己相處四十幾年了，我應該抓得出來。」談到老公對她體態的看法，她甜蜜笑說：「他從來沒有說過『妳胖了』，但我知道自己真的有點胖，所以我會問：『我是不是有點胖了？』他都會回：『不會啊！都一樣。』」被虧求生慾極強。

倘若有一天老公真的說她胖，她笑說自己會反問：「怎麼說？到底哪個部分？說出來我們好好討論一下、溝通一下，讓我自我檢討。」她也透露，老公相當關心她的身體，最常對她說的就是：「不要太累。」

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