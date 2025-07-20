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娛樂 最新消息

温嵐出道26年辣登北流開趴 紀曉君扛雞腳擺攤、賴雅妍驚喜合唱

出道26年的温嵐，終於在台灣舉辦大型售票演唱會。（記者王文麟攝）出道26年的温嵐，終於在台灣舉辦大型售票演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰、實習記者鄭毓昕／台北報導〕「唱跳女王」温嵐出道26年，昨晚終於在台北舉辦人生第一場售票演唱會「嵐趴踢」，超過千名粉絲現身相挺；歌后好友紀曉君在北流門口擺攤賣辣味雞腳狂吸人潮，賴雅妍也擔任嘉賓合唱，現場氣氛嗨翻。

温嵐的生日剛過，她號召歌迷一起舉辦派對慶生，有著滿滿的感動，開場以招牌熱曲《熱浪》揭開序幕，她化身「迪斯可女神」，率領舞者展現唱跳功力，接著帶來與冰球樂團合作的新歌《一個吻的時間》。

温嵐感性談到：「等了13年了，不介意再等我13秒讓我喝口水吧。謝謝大家來參加我出道26年來在台北的第一次售票演唱會！」笑虧很多歌迷都從少女變成少婦了。

當唱到吳克群寫的《我全都相信》，温嵐笑稱好友真的很厲害，是寫情歌的「奇才」。接著她笑問觀眾：「現場有失戀的嗎？有沒有（在）談戀愛的嗎？有已婚的嗎？這也滿傻的啊，幫我把傻瓜牌發給他們！」帶來抒情夯曲《傻瓜》。

温嵐出道26年辣登北流開趴 紀曉君扛雞腳擺攤、賴雅妍驚喜合唱温嵐（左）力邀演唱會嘉賓賴雅妍合唱。
（記者王文麟攝）

温嵐與戲劇女神賴雅妍合唱《遇見你》，驚喜地說：「大家都不知道她其實很會唱歌，也發行過專輯，至於她的演技就不用我多說了！」賴雅妍則補充：「其實我2001年就參與過温嵐的MV了。」還要歌迷不要去找MV，透露當時只是個小模特兒，似乎很害怕當年的畫面被起底。

昨晚温嵐驚喜選唱最新創作《戀愛鳥》，她笑揭糗事，「這首歌的靈感是有一次我上節目想說我自己是『戀愛腦』，結果口誤講成『戀愛鳥』，後來不知道為什麼這個詞就一直在我腦中，乾脆就把它寫成一首歌。」壓軸前温嵐深情演唱《逆流的淚》，感性表示：「謝謝大家來參加我的生日趴，因為錢櫃訂不到大包廂，只好訂Legacy Tera來辦！」

紀曉君到北流賣雞腳，受訪分享近況。（記者陽昕翰攝）紀曉君到北流賣雞腳，受訪分享近況。（記者陽昕翰攝）

此外，温嵐力邀好友紀曉君在演唱會場館門口賣雞腳，紀曉君受訪透露近況，坦言喉嚨出狀況，近來演出減少，很珍惜現在的生活，「有一股動力，現在每天生活非常充實有目標，可以出去擺攤認識很多朋友，很好玩。」

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