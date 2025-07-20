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娛樂 最新消息

台灣《螳螂》跳進威尼斯影展 動畫導演謝文明創紀錄

《螳螂》入選2025威尼斯影展「地平線競賽單元」，成為首部入選該單元的台灣動畫短片。（台中國際動畫影展提供）《螳螂》入選2025威尼斯影展「地平線競賽單元」，成為首部入選該單元的台灣動畫短片。（台中國際動畫影展提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由知名動畫導演謝文明歷時4年打造的新作《螳螂》，入選第82屆威尼斯影展「地平線競賽單元」，不僅成為該單元史上首部入圍的台灣動畫短片，更寫下台灣動畫界的重要里程碑，

動畫名導謝文明擅長以手繪動畫挖掘人性陰暗面，並以驚悚異色風格受到國際影展肯定。（台中國際動畫影展提供）動畫名導謝文明擅長以手繪動畫挖掘人性陰暗面，並以驚悚異色風格受到國際影展肯定。（台中國際動畫影展提供）

謝文明以擅長探索人性幽微、結合驚悚異色風格的手繪動畫聞名，作品深受國際影展肯定。新作《螳螂》由名導楊凡擔綱監製，配音陣容包括金馬影后陳淑芳、金馬獎最佳男配角陳竹昇與實力派演員陳雪甄，音效設計則由大師杜篤之操刀，全片以台語發音呈現濃厚的在地色彩與聽覺張力。

該片確定於10月11日至18日舉行的第11屆台中國際動畫影展搶先在台曝光，導演謝文明屆時將親臨影展現場出席映後座談，與觀眾分享創作歷程。隨著《螳螂》在威尼斯影展呼聲漸高，外界也高度期待它能在台灣時間9月7日舉行的頒獎典禮上為台爭光。

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