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娛樂 最新消息

莎拉布萊曼鍾愛台灣麵食 歌聲打造夢幻舞台

美聲天后莎拉布萊曼暌違3年再度來台開唱，昨在記者會上不吝透露對台灣的喜愛。（記者陳奕全攝）美聲天后莎拉布萊曼暌違3年再度來台開唱，昨在記者會上不吝透露對台灣的喜愛。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕跨界美聲天后莎拉布萊曼暌違3年再度來台，舉行《星光閃耀演唱會》，她昨出席記者會時不吝分享對台灣的喜愛，面對夏日高溫直說「還好有微風」，更說很喜歡台灣突如其來的大雨，也對台灣的麵食與水餃情有獨鍾：「即便天氣再熱，還是要吃！」她笑說在英國也會找中式餐廳解饞，但還是覺得台灣的味道最道地。

莎拉布萊曼再度表示，台灣一直是她音樂旅程中極具意義的重要據點，「台灣樂迷總能以細膩真摯的情感，回應我舞台上的每一份情感，這是一種很特別的連結。」因此特別安排台北成為亞洲巡演的核心一站。

她親自參與舞台設計，以「紅色、希望、祝福」為主題，加入東方意象、魔幻視覺，還有她喜愛的「貓咪」元素，打造出如夢似幻的天籟盛宴，邀請樂迷進入兩小時的魔法世界。《星光閃耀演唱會》將於週末（19日及20日）在台北流行音樂中心演出，購票請上寬宏售票系統。

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