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娛樂 最新消息

朱孝天病痛耗損身體像60歲 零互動撇心結嘆F4裡最老

F4在五月天演唱會合體，朱孝天（右）被發現與吳建豪（左起）、周渝民、言承旭零互動。（相信音樂提供）F4在五月天演唱會合體，朱孝天（右）被發現與吳建豪（左起）、周渝民、言承旭零互動。（相信音樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕F4日前在五月天演唱會上驚喜合體，4人暌違12年再度同台演唱經典歌曲《流星雨》，掀起眾人滿滿的回憶殺。

不過有網友發現當天表演時，朱孝天與其他3位團員幾乎零互動，遭揣測是否與其他團員有心結。對此朱孝天前天在直播中澄清，表示這次登台對他來說不容易，之所以一開始抗拒，並非與團員之間有心結，而是因為健康因素所致。

朱孝天多年來飽受纖維肌痛症困擾，體力早已大不如前，他說：「我抗拒的原因不是因為他們3個，而是我現在的體力沒有以前那麼好。你們認真去看這次的影片，可以看出來，我比他們3個人看起來還要蒼老一點。」

朱孝天形容自己的身體消耗力是一般人的1.5倍，雖然他今年46歲，但身體狀況卻像60歲，也能明顯感覺到「生命內在的能量消失比一般人快」。他感慨說：「跟他們3個人比起來，如果今年或明年再不做合體，我會越來越沒有這個狀態。」

朱孝天也承認F4私下真的不熟，但4人湊在一起聊天、工作、唱歌、演戲會很開心，「但是日常生活裡就是找不到點，已經有9年的時間沒有跟他們3個聚在一起。」

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