蔡依林裸身拍封面 新輯視覺雙版衝擊

蔡依林裸背入鏡，金屬脊椎如盔甲自背上生長。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林將推出雙版本的實體專輯，天后裸身上陣拍攝專輯視覺，其中一組美背搭上「金屬化脊椎」的驚人造型，象徵從脆弱中淬鍊重生。

蔡依林的面部視覺照與草莓蛋糕融合，呈現詭譎的效果。（凌時差提供）

Jolin暌違6年的新專輯《Pleasure》，將於25日下午3點全球同步數位發行，實體專輯則在今天中午12點開放預購，今天也是她出道26週年的紀念日。她在專輯中以人性的「七宗罪」為靈感，與台北、洛杉磯及線上創作營的多位國際音樂人合作，共完成11首新作。

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《Pleasure》實體專輯將推出「七罪花園版」與「愉悅重生版」雙版本。其中「七罪花園版」以中世紀神秘咒語書為靈感，結合古老傳說及神話元素，七罪七款封面輪替，視覺由來自韓國的攝影師 Cho Gi-Seok 操刀。

而「愉悅重生版」則由美國多媒體藝術家Brian Ziff掌鏡，Jolin在在封面化身女祭司，佇立於末世神話高塔之巔，並以光影勾勒神祇般輪廓，營造神秘氛圍。

Jolin感性分享，雖然實體專輯已經式微，仍能象徵她與歌迷之間的私密信物，她說：「畫圈圈的老派約會部分，讓我再仔細思考一下。」對於是否會舉辦簽唱會還在考慮中。

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