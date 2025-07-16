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娛樂 最新消息

伍佰11月七度攻雄蛋 售票祭出實名抽選登記制

伍佰11月將在高雄巨蛋開唱，舉辦兩場演唱會。（開麗娛樂提供）伍佰11月將在高雄巨蛋開唱，舉辦兩場演唱會。（開麗娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「搖滾天王」伍佰11月22日與23日將在高雄巨蛋開唱，是他第七度登上高雄巨蛋開唱。每次伍佰開唱，門票總是一票難求，這次高雄站首次採用「實名制」及「抽選登記」的方式購票，希望能有效杜絕黃牛。

出道35年的伍佰，率領China Blue啟動第15套大型巡演「Rock Star 2」，以全新的視聽概念重磅登場。 巡演自4月開跑以來口碑不斷發酵，6月於台北小巨蛋連續舉辦三場演出，門票一開賣就就火速秒殺。

演唱會上，伍佰不僅演唱《挪威的森林》、《淚橋》等經典代表作，並在每場安可環節驚喜加入不同曲目，加上歌迷們的熱烈參與，和偶像一起大合唱，讓每一場演出都成為獨一無二、難以複製的搖滾盛宴。

為了回應歌迷的殷切期盼與搶票熱潮，主辦單位特別採取實名制以及抽選登記的購票方式，讓每位「粉條」（粉絲名）都能有公平的購票機會。

「伍佰 & China Blue Rock Star2巡迴演唱會-高雄站」國泰世華銀行CUBE信用卡卡友可於8月1日中午12點優先實名制購票，實名制抽選售票則於8月2日中午12點起至8月6日中午12點上網登記，詳細售票辦法可見拓元售票。

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