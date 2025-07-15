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娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）江蕙10年抗癌啟示錄 回歸為最愛燃燒

江蕙復出開唱具有正面的意義，很多歌迷因為她得到鼓勵和希望。（寬宏提供）江蕙復出開唱具有正面的意義，很多歌迷因為她得到鼓勵和希望。（寬宏提供）

文／胡如虹

闊別10年，歌迷殷切期盼的「二姐」江蕙復出開唱了，11日「無．有」演唱會從高雄巨蛋展開，那一夜歌迷跟二姐的心情一樣錯綜複雜，興奮中夾雜著許多感觸。

胡如虹（右）和她的藝人朋友江蕙。（記者胡如虹攝）胡如虹（右）和她的藝人朋友江蕙。（記者胡如虹攝）

★台上台下親密對唱 每位歌迷都是特別來賓

10年這一別，走過抗癌艱辛之路，二姐能站在舞台上和歌迷相聚，多麼不容易！就像「小哥」費玉清送的浴火鳳凰，浴火重生的二姐，心中再無雜念，只想為一生所愛的歌唱再燃燒一回。 所以她唱得很自在，歌聲如黃鶯出谷，餘音繞樑。

我坐在台下聽她開口唱第一首歌《等待舞伴》，眼淚就不由自主的流了下來。想起她跟我說抗癌時，肺栓塞、大出血，命懸一線，靠老天爺保佑才起死回生。但撿回一條命後，她聲音沙啞到連話都沒有辦法說，更遑論唱歌。後來聲音慢慢回來了，她開始在家裡練唱，每次都會把唱的歌錄下來，就怕有不能再唱歌的遺憾。

江蕙聽到歌迷分享看完演唱會的心情，忍不住淚流滿面。（寬宏提供）江蕙聽到歌迷分享看完演唱會的心情，忍不住淚流滿面。（寬宏提供）

再度站上舞台，二姐唱得很盡興，在演唱會上唱了超過40首歌；最後一段更是一口氣連唱了20首歌，每一首都是歌迷耳熟能詳的金曲，當她唱起男女對唱的歌曲，台下每一個歌迷大聲和她親密對唱，我才發現二姐這次演唱會為什麼沒有邀藝人朋友當特別來賓，因為每一位歌迷都是二姐的特別來賓。

★歌迷分享聽唱心情 江蕙感動淚流滿面

這幾天聽了很多歌迷分享看完演唱會的心情，有罹癌的歌迷為了看二姐的演唱會，找回旺盛的生命力；有歌迷的父母生病，撐不到二姐開唱就離開了，子女帶著爸媽的照片來看演唱會，幫爸媽圓夢；也有歌迷在這10年當中結婚、生兒育女，帶著妻小來看二姐開唱；還有80歲的老夫妻遠從金門而來，人生第一次看演唱會，3個多小時的表演，全程不曾離開位子，一直聽著二姐唱歌，當二姐演唱《家後》時，阿公把阿嬤攬牢牢，眼角忍不住落下了感動的淚水。

我把這些真實的故事寫給二姐看，二姐說她看得淚流滿面。其實她在看到台下滿滿的歌迷大聲說安可時，就感動得哭了，現在想起歌迷的熱情，還忍不住重複強調：「真的真的很感動很感動！」

費玉清（左）和江蕙的私交甚篤，最了解她重生的心情。（寬宏提供）費玉清（左）和江蕙的私交甚篤，最了解她重生的心情。（寬宏提供）

★健康寶寶重返舞台 讓生病粉絲充滿希望

我有一位相交多年的朋友顏姐告訴我，二姐是她的偶像，當年她生病，聽完二姐的《祝福》演唱會，隔天就去接受治療，現在二姐可以勇敢的再站上舞台，給了她很大的鼓勵，讓她相信自己也可以跟二姐一樣，繼續做喜歡的事情。尤其是二姐在復出演唱會上說自己現在是健康寶寶，更是讓很多生病的人充滿希望。

顏姐說生重病的人心裡的恐懼害怕，旁人很難理解，心情非常的錯綜複雜，對未來的無常更是茫然、害怕。有人覺得二姐當初為什麼不說生病暫時退出？顏姐語重心長的說，沒有人願意去講一個無法預期治療的過程和未來的生命，她很認同二姐用封麥讓自己安心的治療、修復。

外表剛強的二姐，其實內心是一個柔軟無比的人。她習慣報喜不報憂，不想讓脆弱的一面被別人看到，不想讓歌迷擔憂。

只有跟死神交過手的人，才懂人的渺小脆弱和無助，懂得人生只有一次，要為自己而活，也才會領悟活著是老天的恩賜，必有其使命。

二姐的歌聲撫慰人心，也帶著勇者的力量，注入人心， 帶給人希望，這樣的歌聲怎麼能不繼續唱下去呢？

正如歌神張學友說的，二姐不只是歌手，她就是一首歌。生活怎能沒有歌相伴？

願二姐安康，繼續歡唱；願歲月靜好，人生如歌！

胡如虹（右）和她的藝人朋友江蕙。（記者胡如虹攝）胡如虹（右）和她的藝人朋友江蕙。（記者胡如虹攝）

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