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《人物專訪》侏羅紀導演收史匹柏親遞劇本 笑獲合法使用權 讚黑寡婦親民沒架子

導演蓋瑞斯愛德華直說在《侏羅紀世界：重生》拍攝現場非常愉快。（UIP提供）導演蓋瑞斯愛德華直說在《侏羅紀世界：重生》拍攝現場非常愉快。（UIP提供）

記者許世穎／紐約專訪

影史經典《侏羅紀》系列最新作《侏羅紀世界：重生》，在台一上映便登上票房冠軍。導演蓋瑞斯愛德華從影迷變成系列新作的掌舵者，過程意外又夢幻，他形容《侏羅紀公園》是難以超越的經典，不敢輕易接手，但當史蒂芬史匹柏親自把劇本交到他手上，「我無法對我的偶像說『不』！」笑說只能全力以赴。

新作找來「黑寡婦」思嘉喬安森化身全片靈魂人物，愛德華對她深感佩服，他回憶在馬爾他拍攝時跑去住在樸實的旅館，沒想到在大廳巧遇思嘉和她的家人，「她的職涯既長遠又成功絕非偶然，因為她沒有把自己隔絕於世界之外，還是過著正常生活，這讓她在銀幕上依然真實、可親。」

蓋瑞斯愛德華大讚思嘉喬安森（圖）拍攝《侏羅紀世界：重生》時毫無架子，演出讓人有共鳴。（UIP提供）蓋瑞斯愛德華大讚思嘉喬安森（圖）拍攝《侏羅紀世界：重生》時毫無架子，演出讓人有共鳴。（UIP提供）

《侏羅紀世界：重生》被視為是寫給史匹柏電影的一封情書，愛德華不諱言：「情書和抄襲之間只有一線之隔，我也曾懷疑自己是不是只是在模仿他。」不過因為劇本由史匹柏與《侏羅紀公園》首集編劇大衛柯普共同開發，他笑說自己獲得了「合法使用權」，得以盡情在這座影像樂園中玩耍。《侏羅紀世界：重生》持續在台上映中。

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