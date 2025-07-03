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娛樂 最新消息

紀寶如次子持刀傷人再涉毒 珍珠人生又卡關 網友心疼打氣

紀寶如回應兒子涉案風波，哀嘆教子無方。（資料照，記者王文麟攝）紀寶如回應兒子涉案風波，哀嘆教子無方。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者胡如虹、侯家瑜／台北報導〕資深女星紀寶如的次子余彥鋒再度涉毒被警方逮捕，她特別對事件風波中每一位受到影響的人和社會大眾致歉，身為母親，又是虔誠的基督教徒，紀寶如說：「我相信上帝一定可以改變彥鋒，我現在更要剛強壯膽，只是讓大家失望了。」言談之間流露出為人母的剛強與無奈。

余彥鋒上月與吳姓妻子爆發口角，並持刀砍傷陳姓友人，警方到場起初僅以傷害罪偵辦，後續卻在余的家中搜出多項毒品，余彥鋒最後被警方依殺人未遂及毒品罪嫌送辦，檢方訊後以3萬元交保。

紀寶如的人生充滿艱難與考驗，她19歲跟余天的弟弟余龍私奔結婚，從此退出演藝圈跟老公一起當經紀人、包秀、開餐廳、玩股票，曾經賺進上億元，不過投資失利慘賠，最後負債幾千萬。她和余龍生了3個兒子，余彥鋒是次子，余龍後來外遇，她傷心欲絕堅決離婚，不見余龍也不接電話，失志的余龍無法挽留她，之後竟在神話KTV的一場大火中喪生，成了一生遺憾。

為了扶養3個兒子，紀寶如曾去酒店上班、天天酗酒，身心滿是創傷。15年前她大義滅親檢舉兒子余彥鋒吸毒，把兒子送進監獄，讓余彥鋒非常不諒解。紀寶如說那時候每週去看兒子的心痛，是她人生難以言喻的煎熬，母子兩個人後來花了6年的時間才和解，她波折的人生故事也被三立拍成《珍珠人生》電視劇。

紀寶如艱難、考驗不斷的人生後來靠著宗教信仰才得到救贖，在加入台灣優質生命協會之後，這10幾年全心投入做公益。

未料年近40歲的兒子余彥鋒近來又涉毒被逮捕，紀寶如昨透過聲明向社會大眾致歉，表示自己教子無方。許多網友看了反而心疼，紛紛在紀寶如的社群留言：「我也是媽媽，真的難過到掉眼淚」、「阿姨真的很堅強，您已經盡力了」、「不需要再為別人的錯道歉」，替她加油打氣。

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