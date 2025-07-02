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娛樂 最新消息

李翊君出道38年攻蛋 準備好致敬瓊瑤

李翊君一直有運動健身，做好準備要登上小巨蛋開唱。（記者潘少棠攝）李翊君一直有運動健身，做好準備要登上小巨蛋開唱。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕李翊君出道38年，唱紅過許多經典歌曲，雖多次受邀唱小巨蛋，但她總覺得自己尚未準備好而婉拒，10月4日她終於將首次唱進小巨蛋舉辦「翊起聽見愛」個人專場演唱會，透露一定會安排一段瓊瑤戲劇歌曲橋段。

決定到小巨蛋開唱後，李翊君說壓力相當大，近期常常失眠。另談到：「寬宏老闆給我最大支持，找過我好幾次，但我懷疑自己好像還沒準備好，這次是以準備好的心情來唱，也當成歌唱里程碑。」

李翊君唱過許多受歡迎歌曲，《苦海女神龍》、《萍聚》、《婉君》、《雨蝶》、《風中的承諾》等，她說：「希望演唱會像大型KTV，用音樂進入最美好時光隧道 。」

被問到小巨蛋演唱會是否會特別安排一段瓊瑤作品橋段，李翊君說：「一定要，瓊瑤阿姨對我來說是非常重要的恩人和貴人，我唱她的主題曲廣為人知，這對我來說很重要的橋段。」

至於唱哪首歌最容易落淚？李翊君說唱《諾言》最容易哭，這首由劉天健、丁曉雯寫的歌近年重新翻紅，她說：「沒想到這兩年又再度受到歡迎，自己也很感動，以前推出時10天就賣了10萬張。」

對於首次攻蛋，李翊君說女兒王敏淳有跟她說：「媽，加油！」但她尚未決定是否找女兒當嘉賓，老公檢場則告訴她不要做太有壓力的事，輕鬆過日子，她笑說：「很難。」演唱會門票7月4日下午3點開賣，購票可洽寬宏售票系統及萊爾富、OK便利商店。

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