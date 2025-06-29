《鹿鼎記》韋小寶永別！ 李小飛癌逝享壽76歲

李小飛曾以電視劇《鹿鼎記》的韋小寶一角受到觀眾的喜愛。（資料照）

〔記者胡如虹／台北報導〕曾經活躍於70年代的小生李小飛於6月24日因肝癌病逝，享壽76歲。李小飛淡出演藝圈多年，在今年2月因為昏迷緊急送醫，才發現已經是肝癌第三期，無法動手術，治療不到半年就撒手人寰，讓他的恩師謝雷和家人都十分不捨與悲傷。

李小飛（後）曾經反對兒子李翔（前）當歌手，但最後仍支持他。（資料照，記者王文麟攝）

李小飛還沒有入行之前是美髮師，因為喜歡唱歌而獲得常客謝雷的引進踏入演藝圈。李小飛除了唱歌，也和林青霞、柯俊雄、胡慧中、許不了等藝人合作過多部電影，是70年代知名的動作片男星，最為人所熟知的是台灣首部蛙人電影《大地勇士》和電視劇《鹿鼎記》裡的「韋小寶」一角。

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李小飛淡出演藝圈後定居新竹做骨董、水晶生意，他的兒子李翔曾經出過台語專輯，雖然李小飛一開始並不贊成李翔走演藝圈，但因為李翔熱愛表演，最後還是選擇支持李翔，主動打電話給製作單位和熟識的主持人請託照顧李翔。

李小飛發現罹癌不到半年就過世，家人跟恩師謝雷都十分哀傷不捨，李翔想要和父親合作唱歌的計畫再也沒有機會實現了。家人已決定7月8日上午8點在新竹生命紀念園區追思園為李小飛舉辦告別式。

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