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蔡振南僵持2小時 賞詹子萱巴掌不捨來真的

于子育（左起）、詹子萱、蔡振南和張軒睿昨一起宣傳《我們與惡的距離》第二季。（記者陳奕全攝）于子育（左起）、詹子萱、蔡振南和張軒睿昨一起宣傳《我們與惡的距離》第二季。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡振南、詹子萱在《我們與惡的距離》第二季中祖孫情感深厚，昨受訪時，蔡振南坦言一場打詹子萱巴掌的戲，他原本希望借位拍攝，但詹子萱堅持「來真的」，兩人在拍攝現場僵持2小時，讓他至今仍心疼，直呼：「她瘦巴巴這麼小一隻，我怕一巴掌下去會把她打飛。」

他苦笑說：「這是我第一次打女生，以前拍戲都來真的，但打女生真的下不了手。」最終他被說服，打出第一巴掌，聲音響亮，整個劇組和他都嚇了一跳。不過他賞馬國賢巴掌的戲就沒這麼糾結，他幽默表示：「馬國賢我毫不考慮、沒有商量，愈打愈大力！」笑翻全場。

此外，劇中詹子萱帶男友張軒睿回家見阿公，不料男方因為尷尬提早離席，讓她氣得結束短命戀情。戲外蔡振南則自爆女兒大學時也曾帶當時男友回家，他坦言：「那男孩其實也很乖，但我心裡想著『女兒是不是要嫁了』，就不想跟他講話，整晚臉很臭。」他笑說當爸的總是心裡五味雜陳，現在回想起來很後悔。

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