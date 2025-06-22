黃小琥隔7年開唱撞62歲生日- 滅絕師太寵粉出招 霸氣喊我唱什麼就聽什麼

黃小琥昨晚在北流開唱，與歌迷一起慶祝生日。（大大娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕滅絕師太黃小琥昨晚在北流舉辦「琥·嚮TRIGER」世界巡演，演唱會正好是她的62歲生日，主辦單位準備秘密驚喜，在舞台上幫她慶生。只見黃小琥一度愣住，轉頭看到大螢幕的生日快樂字樣，開心笑說：「原來你們這麼會啊。」

黃小琥相隔7年霸氣重返舞台開唱。（大大娛樂提供）

黃小琥相隔7年開唱，她展現「鐵肺歌后」的唱功，開場先帶來《滅絕》，接著選唱《破繭》、《說到做到》，鏗鏘有力的嗓音震懾全場。

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黃小琥笑問台下粉絲：「是我忠實歌迷的舉手，我唱什麼你就聽什麼的舉手。」看到滿場粉絲熱情回應，她開心說：「乖，說實話我是真的想你們了，你想我嗎？不管如何，今天晚上一定是要來party的對吧？不囉唆現在就來開始。」

令人驚喜的是，黃小琥也詮釋了江蕙的《家後》、庾澄慶《熱情的沙漠》、萬芳的《新不了情》等多首歌曲，讓粉絲聽得陶醉。

黃小琥自信笑說：「我曾經出過很多口水歌專輯，當年是同時Live錄音錄影，真的是沒那麼簡單啊。」引來全場掌聲。她接著說：「其實我是透過原唱的感動，再透過我的聲音與改編，才有這些作品。好啦不要太臭屁，是有些人說我唱得比原唱好。」逗樂台下觀眾。

演唱會最後，黃小琥以招牌歌曲《沒那麼簡單》作為安可畫下完美句點。北流演唱會結束後，下月5日她將至高流開唱，10月25日轉戰台中中興大學惠蓀堂。

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