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劉冠廷震驚蕭雅全涉性騷 暴氣五四三發言

劉冠廷震驚蕭雅全涉性騷 暴氣五四三發言劉冠廷（左起）將帶《私家偵探》導演李子俊、周汶儒品嘗台灣美食。
（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕劉冠廷首度演出香港電影《私家偵探》昨在台首映，被問到曾合作電影《老狐狸》的導演蕭雅全涉入性騷擾風波，他表情凝重，哽咽坦言相當震驚，但他沒有立場說什麼，只是知道有人受傷，就應該好好來檢討。

劉冠廷震驚蕭雅全涉性騷 暴氣五四三發言劉冠廷在《私家偵探》角色正邪難辨。
（華映提供）

劉冠廷獲悉消息是剛下機抵台，在機場移動的過程中一直在關注受害導演陳蔚爾的發文，直言「不知道我那天是怎麼走出機場的」。不過令他生氣的是，有些非當事人出來五四三，讓劉冠廷氣得說：「你有什麼資格立場出來講這句話！」

此次與香港劇組合作，劉冠廷前往大馬拍攝《私家偵探》，身為片中唯一的台灣演員，劉冠廷不諱言壓力很大，「他們找你就是有期待，自己應該拿出更專業的表現。」他在大馬拍攝時，孫可芳正在懷孕，劉冠廷感謝老婆的存在讓他找回自己。

香港導演周汶儒、李子俊對劉冠廷都讚譽有加，他們因看過《陽光普照》、《同學麥娜絲》對劉冠廷印象深刻，周汶儒表示，看劉冠廷演戲是一種享受，不但在設定的框架下完成任務之外，表現更是超出他的想像。

兩位香港導演很樂意未來在台灣拍戲，異口同聲稱很喜歡滷肉飯，李子俊點名想與陳以文、攝影師李屏賓合作，周汶儒則是每次來台都要吃魷魚羹，還因為喝過台灣珍奶之後，直呼「香港珍奶都是假的」。身為東道主的劉冠廷，也有意帶他們去吃火鍋，飽餐一頓。電影《私家偵探》將在18日正式上映。

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